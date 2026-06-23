Два мільйони років тому люди різко збільшилися у розмірах: що спричинило стрибок у зрості

Результати нового дослідження свідчать, що кілька мільйонів років тому ранні люди різко збільшилися в розмірах — це полегшило їм життя.

Нове відкриття, зроблене вченими зі Школи антропології та музейної етнографії Оксфордського університету, ставить під сумнів традиційні теорії щодо поступового зростання людини протягом усієї історії генеалогічного дерева, пише Daily Mail.

Результати свідчать про те, що загалом маса тіла збільшувалася протягом усієї нашої еволюційної історії, проте найзначніший зсув відбувся пізніше в роді Homo. Дані свідчать про те, що наші предки різко збільшилися в розмірах приблизно на 40–60 кг, досягнувши ваги, порівнянної з вагою багатьох сучасних людей. Водночас інші види людей залишалися набагато меншими за розмірами й не перевищували зросту дитини.

Відео дня

Вчені не знають напевно, але вважають, що це зростання, можливо, полегшило нашим предкам пересування по набагато більших територіях у пошуках їжі та відповідного середовища проживання. Ймовірно, це також могло б допомогти стародавнім людям виживати завдяки більш різноманітному раціону.

За словами співавтора дослідження, доктора Томаса Пушеля, результати свідчать, що еволюція розмірів людського тіла не була просто історією стабільного зростання з плином часу. Цікаво, що ця зміна також збіглася з більш широкими змінами в тому, як наші предки переміщалися та освоювали нові території. Вчені вважають, що нові дані вказують на тісний зв’язок між розміром тіла та основними екологічними й поведінковими переходами.

Зазначимо, що під час дослідження вчені з університетів Редінга та Оксфорда вивчили масу тіла 386 викопних решток 21 різних видів гомінідів. Команда використала статистичні моделі для відстеження того, як розмір тіла змінювався протягом мільйонів років. Аналіз показав, що маса тіла наших ранніх предків неухильно збільшувалася з плином часу, але потім різко зросла близько двох мільйонів років тому з появою наших прямих предків, Homo erectus.

Автори вважають, що раніше цей момент було пропущено, оскільки попередні дослідження розглядали дещо інші частини набагато складнішої головоломки.

Інші новини науки