Два миллиона лет назад люди резко увеличились в размерах: что вызвало скачок роста

Результаты нового исследования показывают, что несколько миллионов лет назад ранние люди резко увеличились в размерах — это облегчило им жизнь.

Новое открытие, сделанное учеными из Школы антропологии и музейной этнографии Оксфордского университета, ставит под сомнение традиционные теории о постепенном росте человека в течение всей истории генеалогического древа, пишет Daily Mail.

Результаты указывают на то, что в целом масса тела увеличивалась в течение всей нашей эволюционной истории, однако наиболее значительный сдвиг произошел позже в роде Homo. Данные указывают на то, что наши предки резко увеличились в размерах примерно 40 до 60 кг, достигнув веса, сопоставимого со многими современными людьми. В то же время другие виды людей оставались гораздо меньше и не превышали роста ребенка.

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Ученые не знают наверняка, но считают, что этот рост, возможно, облегчил нашим предкам перемещение по гораздо большим территориям в поисках пищи и подходящей среды обитания. Вероятно, это также могло бы помочь древним людям выживать на более разнообразной диете.

По словам соавтора исследования, доктора Томаса Пушеля, результаты показывают, что эволюция размеров тела человека не была просто историей устойчивого роста с течением времени. Любопытно, что это изменение также совпало с более широкими изменениями в том, как наши предки перемещались и осваивали новые территории. Ученые считают, что новые данные указывают на тесную связь между размером тела и основными экологическими и поведенческими переходами.

Отметим, что в ходе исследования ученые из Университетов Рединга и Оксфорда изучили массу тела 386 ископаемых останков 21 различных видов гомининов. Команда использовала статистические модели для отслеживания того, как размер тела менялся в течение миллионов лет. Анализ показал, что масса тела наших ранних предков неуклонно увеличивалась с течением времени, но затем резко возросла около двух миллионов лет назад с появлением наших прямых предков, Homo erectus.

Авторы полагают, что ранее этот момент был упущен из виду, поскольку предыдущие исследования рассматривали несколько разные части гораздо более сложной головоломки.

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