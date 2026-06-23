Люди единственные существа на планете, кто ходит во сне: что с нами не так

Хождение во сне — одна из самых странных черт, присущих только человеку. Ученые выяснили, чем вызван лунатизм и как часто он встречается.

Люди постоянно ходят во сне — это поведение веками завораживало и пугало человечество, от сомнамбулизма с заламыванием рук до странных случаев убийств, связанных с лунатизмом. Ученые находят это состояние тревожным, загадочным, а порой даже забавным, поскольку противоречит фундаментальной идее: сон — состояние покоя, пишет Popular Science.

Согласно статистике, лунатизм поражает около 5% детей и 1,5% взрослых. Но что именно заставляет людей ходить во сне? Отметим, что у других животных есть свои версии беспокойного сна: например, собаки двигают лапами будто во время бега, а кошки подергивают лапами от раздражения. Однако настоящая лунатичность, включающая стояние, ходьбу и преодоление препятствий, на самом деле, не была задокументирована у других видов.

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По словам доцента эволюционной антропологии в Университете Торонто Дэвида Самсона, маловероятно, что люди уникальны в наличии странных двигательных событий во время сна, но лунатизм в том виде, в каком мы его определяем, в подавляющем большинстве случаев характерен для человека. Но почему лунатизм встречается только среди людей?

Лунатизм в основном происходит во время глубокого не-REM сна. Часть мозга, отвечающая за движение и возбуждение, активизируется, в то время как области, отвечающие за рефлексивное восприятие, суждение и память, остаются в состоянии, подобном сну. Фактически, это означает, что наше тело способно на удивительно сложные вещи — например, подниматься по лестнице, открывать двери, бродить по темному коридору. Однако часть мозга, отвечающая за осознание, суждение и память, по сути, остается в спящем состоянии. Именно поэтому лунатики могут казаться пугающе целеустремленными, совершенно не понимая, что они делают.

По словам Самсона, лунатизм не стоит рассматривать как поведение, эволюционировавшее с определенной целью. Вместо этого, лунатизм, вероятно, является редким недостатком в тонко настроенной системе сна. Отметим, что с точки зрения эволюции, для большинства приматов, спящих на деревьях, эта уязвимость была бы катастрофической. Но для человека непосредственные последствия пробуждения от сна могли быть смягчены.

Эксперты считают, что естественный отбор не избавил людей от лунатизма, поскольку окружающая среда наших предков не наказывала лунатиков. Более того, лунатизм, вероятно, защищал наших предков, когда они начали спать в более безопасных и социально защищенных местах.

Лунатизм передается по наследству

По словам Самсона, предыдущие исследования показали, что генетика играет очевидную роль в том, кто именно страдает на лунатизм. Единого "гена лунатизма" не существует, однако умение засыпать так глубоко, вероятно, передается по наследству.

Не менее любопытно то, лунатизм чаще встречается в детстве, когда преобладает глубокий сон без быстрых движений глаз (non-REM), а циклы сна и бодрствования мозга еще находятся в стадии развития. Генетика тоже играет здесь роль.

Одно долгосрочное исследование показало, что у детей, не имевших в семье случаев лунатизма, вероятность развития лунатизма составляла около 22%. Но этот показатель подскочил до 47%, если один из родителей страдал лунатизмом, и до 61%, если оба родителя были лунатиками.

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