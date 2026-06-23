Популярный лайфхак для борьбы с жарой может стать смертельно опасным: что говорят эксперты

На этой неделе температура на большей части Европы достигнет рекордных показателей, и многие европейцы готовы испробовать любые лайфхаки, чтобы хоть немного охладиться.

Эксперты предупреждают, что в социальных сетях набирает популярности опасный лайфхак. Людям, измученным жарой, предлагают сделать собственный кондиционер. Некоторые пользователи утверждают, что привязывание пакетов со льдом к вентилятору помогает поддерживать комфортную температуру в доме, пишет Daily Mail.

Другие даже заходят так далеко, что накрывают вентилятор замороженным полотенцем.

Эксперты из благотворительной организации Electrical Safety First предупреждают, что такие трюки с вентилятором могут быть очень опасными.

Дело в том, что по мере таяния льда на вентилятор может начать капать вода, что повышает риск удара электрическим током.

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“Избегайте соблазна вирусных лайфхаков для борьбы с жарой, которые мы видим в социальных сетях, таких как TikTok. Нередко подобные лайфхаки подвергают вас риску удара электрическим током”, - говорит инженер по безопасности продукции в Electrical Safety First Джузеппе Капанна.

Помимо следования опасным трендам TikTok, благотворительная организация по безопасности потребителей советует не оставлять вентилятор включенным на ночь.

“Может возникнуть соблазн постоянно поддерживать циркуляцию прохладного воздуха, когда ночи становятся влажными, но люди подвергают себя риску, если во время сна происходит поломка устройства. Мы советуем выключать вентилятор перед сном”, — поясняется в организации.

Electrical Safety First также рекомендует устанавливать вентилятор на ровной, устойчивой поверхности, чтобы снизить риск его опрокидывания, и регулярно очищать вентилятор от пыли.

“Если вентиляционные отверстия или двигатель забиваются пылью, возникают два риска: во-первых, двигатель может испытывать дополнительную нагрузку из-за пыли и грязи, и во-вторых, пыль может стать источником возгорания, если двигатель перегреется”, — говорится в сообщении.

Также стоит обратить внимание, если вентилятор издает слабый жужжащий звук – это может быть признаком неисправности электрических компонентов.

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