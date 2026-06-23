Популярний лайфхак для боротьби зі спекою може виявитися смертельно небезпечним: що кажуть експерти

Цього тижня температура у більшій частині Європи досягне рекордних показників, і багато європейців готові спробувати будь-які лайфхаки, щоб хоч трохи охолодитися.

Експерти попереджають, що в соціальних мережах набирає популярності небезпечний лайфхак. Людям, змученим спекою, пропонують зробити власний кондиціонер. Деякі користувачі стверджують, що прив'язування пакетів з льодом до вентилятора допомагає підтримувати комфортну температуру в будинку, пише Daily Mail.

Дехто навіть йде настільки далеко, що накриває вентилятор замороженим рушником.

Експерти з благодійної організації Electrical Safety First попереджають, що такі витівки з вентилятором можуть бути дуже небезпечними.

Справа в тому, що в міру танення льоду на вентилятор може почати капати вода, що підвищує ризик ураження електричним струмом.

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"Уникайте спокуси вірусних лайфхаків для боротьби зі спекою, які ми бачимо в соціальних мережах, таких як TikTok. Нерідко подібні лайфхаки наражають вас на ризик ураження електричним струмом", — каже інженер з безпеки продукції в Electrical Safety First Джузеппе Капанна.

Окрім того, що не варто слідувати небезпечним трендам у TikTok, благодійна організація з питань безпеки споживачів радить не залишати вентилятор увімкненим на ніч.

"Може виникнути спокуса постійно підтримувати циркуляцію прохолодного повітря, коли ночі стають вологими, але люди наражають себе на ризик, якщо під час сну пристрій вийде з ладу. Ми радимо вимикати вентилятор перед сном", — пояснюють у організації.

Організація "Electrical Safety First" також рекомендує встановлювати вентилятор на рівній, стійкій поверхні, щоб зменшити ризик його перекидання, та регулярно очищати вентилятор від пилу.

"Якщо вентиляційні отвори або двигун забиваються пилом, виникають два ризики: по-перше, двигун може зазнавати додаткового навантаження через пил і бруд, а по-друге, пил може стати джерелом загоряння, якщо двигун перегріється", — йдеться в повідомленні.

Також варто звернути увагу: якщо вентилятор видає слабке дзижчання, це може бути ознакою несправності електричних компонентів.

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