570 млн лет назад на Земле жили "пришельцы": их окаменелости одни из самых странных в мире (видео)

Исследователи изучили древние окаменелости и выяснили, как древнейшие крупные организмы выживали сотни миллионов лет назад.

История нашей планеты насчитывает миллиарды лет и за это время Земля успела стать домом для невероятного количества видов. Многие из них давно вымерли, но, к счастью для нас, некоторые из них со временем превратились в окаменелость, пишет IFLScience.

Одним из наиболее удивительных видов, живших на планете около 570 миллионов лет назад, была эдиакарская биота — древнейший крупный организм на Земле. И все же, останки эдиакарской биоты сохранились. В течение многих лет это ставило в тупик ученых, которые не могли объяснить странные окаменелости.

Окаменелости казались настолько необычными, что некоторые ученые полагали, что они так хорошо сохранились благодаря прочным тканям. Однако теперь ученые наконец выяснили, что на самом деле привело к появлению одних из самых странных окаменелостей в истории планеты.

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Их удивительная окаменелость — не единственная причина, по которой эдиакарская биота считается одной из самых странных окаменелостей, когда-либо найденных на Земле. Эти загадочные мягкотелые существа настолько необычны, что их невозможно классифицировать. По словам доктора Лидии Тархан, палеонтолога из Йельского университета, на самом деле, эдиакарская биота выглядит невероятно причудливо. Например, у некоторых из них наблюдается триадиальная симметрия, у других — спиральные щупальца, а у третьих — фрактальный узор. Именно этим и обусловлено то, что долгое время ученые просто не понимали, где именно их стоит разместить на древе жизни.

По словам доктора Тархан, они с коллегами стремились узнать, почему окаменелости так хорошо сохранились. Для этого команда измерила изотопы лития, присутствующие в эдиакарских окаменелостях. Отметим, что эта информация полезна, поскольку может указывать на то, были ли мертвые животные покрыты глиной в момент смерти или она была смыта с континентов или осаждена на морском дне. Результаты показали сочетание двух факторов.

Ученые полагают, что в момент смерти останки эдиакарской биоты были захоронены детритовыми частицами глины. Далее эти частицы действовали как ядра для аутигенных частиц глины, объединяясь и образуя своего рода цемент, который создал почти идеальные условия для окаменения.

Авторы отмечают, что результаты их работы предоставляют разгадку одним из самых странных окаменелостей планеты, а также приближает нас к пониманию того, что заставило жизнь совершить скачок от простых микробных организмов к некоторым из самых причудливых животных.

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