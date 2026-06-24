Двигатель на антиматерии: Илон Маск и глава NASA заявили о межзвездных путешествиях

Взаимодействие материи и антиматерии может производить в 10 миллиардов раз больше энергии на единицу массы, чем химическое сгорание, которое приводит в движение современные ракеты.

Владелец компании SpaceX Илон Маск считает, что в будущем на двигатели на антиматерии будут потрачены триллионы долларов, поскольку человечество попытается отправится в другие звездные системы. Идею двигателя на антиматерии поддержал глава NASA Джаред Айзекман в социальной сети Х. Некоторые ученые считают, что двигатель на антиматерии позволит космическим кораблям землян вырваться за пределы Солнечной системы. Хотя нужно преодолеть некоторые препятствия на пути к созданию этой технологии, тот факт, что две самые влиятельные фигуры в космической отрасли признают ее потенциал, заслуживает внимания, пишет Gizmodo.

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Использование двигателей на антиматерии для путешествий в далекие звездные системы может звучать как научная фантастика. Но раньше люди считали, что невозможно полететь на Луну или отправить зонд за пределы Солнечной системы. Но это уже реальность. Поэтому двигатель на антиматерии может стать реальностью в ближайшие десятилетия.

Чтобы понять, о чем размышляют Илон Маск и Джаред Айзекман, нужен небольшой экскурс в курс школьной физики. Мы живем в мире, состоящем из материи, которую можно видеть, трогать и взаимодействовать с ней. Она состоит из атомов, которые, в свою очередь, состоят из субатомных частиц: протонов, нейтронов и электронов.

Космический корабль с двигателем на антиматерии. Иллюстрация Фото: Gizmodo

Каждая частица материи имеет соответствующую античастицу с похожими свойствами, но противоположным электрическим зарядом. Когда частица и античастица вступают в контакт, они уничтожают друг друга, преобразуя массу в энергию. При этом почти 100% массы превращается в энергию.

Это взаимодействие может производить в 10 миллиардов раз больше энергии на единицу массы, чем химическое сгорание, которое приводит в движение современные ракеты. Это означает, что ракеты и космические корабли могут летать гораздо дальше, нести более тяжелые грузы и даже двигаться быстрее, используя гораздо меньше топлива. Это открывает возможности для межзвездных путешествий.

Физики могут создавать антиматерию, но в небольших количествах, и знают, как ее хранить в небольших масштабах. Этой антиматерии не хватит для использования в ракетных двигателях. Поэтому ученым нужно научиться производить антиматерию в больших масштабах, затем разработать двигатели, которые могли бы использовать уничтожение материи и антиматерии для движения.

NASA долгие годы поддерживало исследования двигателей на антиматерии, но сейчас прекратило финансирование этих проектов. Судя по ответу Джареда Айзекмана на пост Илона Маска в социальной сети Х, ситуация может измениться.

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