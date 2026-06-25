Марсоход NASA обнаружил признаки жизни на Марсе: из этого вещества состоят организмы на Земле

Perseverance обнаружил молекулы органического углерода в русле высохшей реки, которая миллиарды лет назад несла воду в кратер Езеро, где было озеро.

Марсоход NASA Perseverance обнаружил сложные молекулы углерода в двух аргиллитах, горных породах, которые образуются в водной среде. Этот углерод является признаком существования древней жизни на Марсе. Молекулы органического углерода были обнаружены в том же месте, где в прошлом году также были найдены убедительные доказательства потенциального существования древней микробной жизни на Красной планете. Исследование опубликовано в журнале Science Advances, пишет Space.

Углерод является основным строительным блоком для жизни на Земле, и все живые существа состоят из сложных органических макромолекул. На Земле макромолекулы углерода часто встречаются в древних горных породах и являются доказательством существования микробной жизни в далеком прошлом на нашей планете.

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Теперь похожие доказательства обнаружил марсоход Perseverance в двух аргиллитах, которые находятся в русле давно высохшей реки, которая несла воду в озеро, расположенное в кратере Езеро на Марсе. В прошлом году подобные потенциальные признаки жизни также были обнаружены в местных горных породах.

Что еще важно, в органическом углероде ученые обнаружили следы потенциальных биохимических взаимодействий. Эти взаимодействия оставили в двух аргиллитах следы, которые выглядят точно так же, как следы, созданные древней микробной жизнью на Земле.

Марсоход NASA Perseverance обнаружил сложные молекулы углерода в двух аргиллитах, горных породах, которые образуются в водной среде Фото: NASA

Стоит отметить, что ранее аргиллиты, содержащие органические вещества и указывающие на потенциальную древнюю жизнь на Марсе, были обнаружены марсоходом NASA Curiosity в кратере Гейл на расстоянии более 3000 км. Это говорит о том, что Красная планета миллиарды лет назад могла быть обитаемым миром.

В то же время ученые говорят, что этот сложный углерод может быть не связан с живыми организмами. Геологические процессы также могут производить это вещество. Макромолекулярный углерод является основным компонентом как биологического углерода на Земле, так и небиологического углерода в Солнечной системе.

К сожалению, марсоход Perseverance не может точно определить связан ли этот органический углерод с потенциальной внеземной жизнью или нет. Для этого нужно доставить образцы данных марсианских пород на Землю. Но пока что такая миссия NASA отложена на непродленный срок, ведь все усилия космического агентства брошены на реализацию высадки астронавтов на поверхность Луны в 2028 году.

И все же ученые говорят, что этот открытие добавляет весомых доказательств тому, что в далеком прошлом Марс не был безжизненным и холодным миром как сейчас. Миллиарды лет назад он был больше похож на Землю с реками, озерами, морями и умеренным климатом, где могли обитать микроорганизмы.

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