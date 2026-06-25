Новый китайский робот плавает, лазит по горам и выдерживает температуру минус 30°C (видео)

Робот Lynx M20S предназначен для работы в чрезвычайно сложных для человека условиях. Он создан для работы в районе стихийных бедствий, обеспечения логистики и проведения научных исследований.

Китайская компания DEEP Robotics показала в действии своего нового колесно-шагающего робота, разработанного для выполнения сложных операций на пересеченной местности. Колесно-шагающие роботы могут передвигаться как на колесах для быстрой езды по ровной поверхности, так и с помощью ног для преодоления препятствий, ступеней и пересеченной местности. Робот Lynx M20S показал свою высокую надежность и адаптивность к сложным условиям. Он создан для работы в районе стихийных бедствий, обеспечения логистики и проведения научных исследований, пишет Interesting Engineering.

Компания DEEP Robotics описывает Lynx M20S как первого в мире колесно-шагающего робота, созданного специально для сложных полевых условий. Во время демонстрации возможностей, робот-собака поднялся на высоту более 500 метров, преодолел пересеченную горную местность, пересек ледяные реки глубиной до 80 сантиметров и при этом смог работать при температуре минус 30 градусов Цельсия. Демонстрация показала, что Lynx M20S отлично поднимается по крутым склонам с уклоном 45 градусов и перемещается по неровным ландшафтам, которые стали бы проблемой для обычных мобильных роботов.

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Демонстрация возможностей робота показывает, что он может работать в условиях, часто недоступных или опасных для людей. Он может перемещаться в узких пространствах шириной всего 50 см, подниматься по ступеням высотой до 25 см, преодолевать препятствия высотой до 80 см. Робот предназначен для работы на труднопроходимых горных тропах, в болотистых местах, тоннелях, трубопроводах и районах, пострадавших от стихийных бедствий.

Lynx M20S весит 35 кг и может нести полезную нагрузку весом 15 кг. Без груза он работает в течение трех часов на одном заряде и может преодолеть 15 километров расстояния. С грузом робот-собака работает 2,5 часа на одном заряде и преодолевает 12 километров. Его рабочая скорость составляет 2 м/с, а максимальная — 5 м/с.

Для восприятия окружающей местности и навигации робот оснащен двумя LiDAR-датчиками, а также широкоугольными камерами. Lynx M20S может работать при температурах от минус 30 до плюс 55 градусов Цельсия.

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