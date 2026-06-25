Фізики вперше виявили точку неповернення чорної діри: закручує простір-час (фото)

Вчені вперше виявили ознаки невидимої межі чорної діри, з якої ніщо не може вирватися. Це підтвердження теорії Ейнштейна.

За останні десятиліття фізики зібрали чимало непрямих доказів того, що горизонт подій чорної діри існує, як і передбачала теорія відносності Ейнштейна. Але тепер отримано дані, які більш прямо підтверджують існування горизонту подій. Це відкриття допоможе виявити можливі відхилення від загальної теорії відносності, а також краще зрозуміти фізику чорних дір. Дослідження опубліковано в журналі Nature, пише ScienceAlert.

Як відомо, чорні діри — це об’єкти з надзвичайно сильною гравітацією, які поглинають галактичний газ і навіть цілі зірки. Давно відомо, що чорні діри мають невидиму межу — горизонт подій, подолавши яку ніщо, навіть світло, не може повернутися назад. Тому горизонт подій часто називають точкою неповернення.

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Фотографія чорної діри "Стрілець А*" у центрі Чумацького Шляху Фото: черная дыра

Горизонт подій не випромінює, не відбиває й не розсіює світло, а тому його неможливо побачити безпосередньо. Одна з теорій припускає, що гравітаційні хвилі можуть містити інформацію про властивості горизонту подій чорної діри, і тепер фізики виявили таку хвилю. За її допомогою вчені вперше отримали прямі ознаки існування горизонту подій чорної діри.

Гравітаційні хвилі — коливання у тканині простору-часу — виникають під час зіткнення та злиття двох чорних дір і перетворення їх на єдиний об’єкт. Ці хвилі поширюються космосом зі швидкістю світла, і їх фіксують детектори на Землі.

Гравітаційні хвилі — коливання у тканині простору-часу — виникають під час зіткнення та злиття двох чорних дір і перетворення їх на єдиний об"єкт Фото: Live Science

Фізики проаналізували дані про найпотужнішу з усіх коли-небудь зареєстрованих гравітаційних хвиль, відому як GW250114, виявлену у 2025 році. Вчені заявили, що їм вдалося отримати інформацію з області, розташованої надзвичайно близько до горизонту подій чорної діри.

Ця гравітаційна хвиля виникла, коли утворилася нова чорна діра і почала обертатися, тягнучи за собою простір-час. Фізики отримали дані про цю подію.

За словами авторів дослідження, вкотре було підтверджено передбачення загальної теорії відносності Ейнштейна. Проте потрібні додаткові дослідження, щоб підтвердити отримані результати.

Це відкриття дозволить краще зрозуміти фізику чорних дір, а також виявити можливі відхилення від загальної теорії відносності.

За словами фізиків, протягом багатьох десятиліть вчені покладалися на точний опис горизонту подій чорної діри в загальній теорії відносності, але можливості його спостереження були дуже обмеженими. Тепер усе змінилося.

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