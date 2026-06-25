Телескоп Хаббл сфотографував унікальну галактику: вважалося, її неможливо побачити (фото)

Дослідження підтверджує теорію про те, що саме це допомогло наповнити Всесвіт світлом.

Астрономи за допомогою космічного телескопа Хаббл виявили галактику, яка відіграла важливу роль у розсіюванні водневого туману, що заповнював ранній Всесвіт. Раніше вважалося, що таку галактику неможливо сфотографувати. Дослідження, опубліковане в журналі The Astrophysical Journal, підтверджує теорію про те, що скупчення гарячих, масивних, яскравих зірок у молодих галактиках раннього Всесвіту відігравали домінуючу роль в іонізації нейтрального водневого газу Всесвіту. Таким чином космос був заповнений світлом, пише Space.

Після Великого вибуху, що стався 13,8 мільярдів років тому, Всесвіт був заповнений нейтральним водневим газом, який поглинає ультрафіолетове випромінювання. Це означає, що протягом кількох сотень мільйонів років Всесвіт був заповнений водневим туманом, крізь який не пробивалося світло найперших зірок. Але потім, приблизно через 500 мільйонів років після Великого вибуху, почалася епоха реіонізації. Ультрафіолетове випромінювання зірок іонізувало водневий газ, і Всесвіт став прозорим для світла. Епоха реіонізації, яка тривала приблизно до 1 мільярда років після Великого вибуху або трохи довше, називається так тому, що технічно водневий газ уже був іонізований протягом перших 379 000 років після Великого вибуху.

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Галактика MXDFz4.4 Фото: solar-system

Космічний телескоп Хаббл виявив ультрафіолетове випромінювання від галактики під назвою MXDFz4.4, яка існувала приблизно через 1,4 мільярда років після Великого вибуху. Це ультрафіолетове випромінювання має бути видимим лише в тому випадку, якщо навколишній водневий газ уже був іонізований.

За словами астрономів, раніше вважалося, що сфотографувати таку галактику неможливо. Очікувалося, що нейтральний водень не дозволить побачити світло такої галактики.

Галактика MXDFz4.4 у художньому зображенні Фото: space.com

Астрономи з’ясували, що MXDFz4.4 випромінює іонізуюче випромінювання, яке розсіює нейтральний водневий газ. Але таких галактик на цьому етапі історії Всесвіту ще не бачили, а тому MXDFz4.4 є унікальною.

Ця галактика в 100 разів менша за Чумацький Шлях, але зірки в ній утворюються в 10 разів швидше. Багато з цих зірок народжуються в щільному скупченні, яке й створює іонізуюче ультрафіолетове випромінювання. У цьому скупченні знаходиться багато яскравих, гарячих, масивних зірок, які випромінюють потужне випромінювання.

Дослідження підтверджують теорію про те, що скупчення гарячих, масивних, яскравих зірок у молодих галактиках раннього Всесвіту відігравали домінуючу роль в іонізації нейтрального водневого газу Всесвіту. Таким чином, космос був наповнений світлом

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