У космосі об'єкт, невідомий науці, випустив загадкове випромінювання: вчені не знають, що це

Космічний вибух, що складається з двох загадкових спалахів випромінювання, не має аналогів серед відомих подій.

Китайський космічний телескоп Einstein Probe виявив космічний вибух із загадкового джерела. Він не схожий на жодне з явищ, які раніше спостерігали астрономи. Цей вибух складався з двох спалахів рентгенівського випромінювання, що відбулися з інтервалом близько 200 секунд, які, ймовірно, походили від одного й того самого об’єкта. Їхня поведінка відповідає потужним космічним вибухам, відомим як гамма-спалахи. Однак астрономи не виявили гамма-випромінювання. Дослідження опубліковано в журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пише Live Science.

Космічний телескоп Einstein Probe виявив викид високоенергетичного рентгенівського випромінювання з невідомого об’єкта, який називається рентгенівським транзієнтом. Цей космічний вибух, названий EP240305a, складався з двох спалахів рентгенівського випромінювання. Перший тривав близько двох хвилин, а приблизно через 200 секунд виник другий спалах, який тривав трохи більше чотирьох хвилин.

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Астрономи спрямували наземні та космічні телескопи на цю ділянку космосу, щоб зібрати дані в рентгенівському, інфрачервоному, оптичному та радіодіапазонах. Таким чином вони хотіли з’ясувати, що ж стало джерелом загадкового космічного вибуху.

Китайський космічний телескоп Einstein Probe виявив космічний вибух із загадкового джерела Фото: space.com

Дослідження показало, що протягом кількох днів рентгенівське випромінювання почало слабшати, а протягом кількох тижнів те саме сталося й із радіовипромінюванням з невідомого джерела.

Щоб з’ясувати, який саме об’єкт спричинив космічний вибух, астрономи порівняли отримані дані з відомими типами рентгенівських транзиєнтів, але не виявили жодних збігів.

Наприклад, події припливного руйнування, коли надмасивна чорна діра розриває зірку на частини, створюють світло в різних діапазонах, яке зникає лише через кілька місяців і навіть років. Водночас спалахи на зірках, пов’язані з магнітною активністю, створюють радіовипромінювання, але воно зникає протягом кількох годин.

Цей космічний вибух найбільше схожий на гамма-спалах, тобто потужний викид гамма-випромінювання, який може відбуватися під час вибуху масивної зірки або ж під час зіткнення масивних зірок. Однак астрономи не виявили гамма-випромінювання, тому залишається загадкою, що саме стало джерелом вибуху.

Вчені продовжать свої спостереження, щоб з’ясувати, який саме об’єкт спричинив випромінювання дивного рентгенівського випромінювання.

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