В космосе неизвестный науке объект выпустил загадочное излучение: ученые не знают, что это

Космический взрыв, состоящий из двух загадочных вспышек излучения, не имеет аналогов среди известных событий.

Китайский космический телескоп Einstein Probe обнаружил космический взрыв из загадочного источника. Он не похож ни на что ранее наблюдавшееся астрономами. Этот взрыв состоял из двух вспышек рентгеновского излучения, произошедших с интервалом около 200 секунд, которые, вероятно, исходили от одного и того же объекта. Их поведение соответствует мощным космическим взрывам под названием гамма-всплески. Но астрономы не обнаружили гамма-излучения. Исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пишет Live Science.

Космический телескоп Einstein Probe обнаружил выброс высокоэнергетического рентгеновского излучения из неизвестного объекта, который называется рентгеновским транзиентом. Этот космический взрыв, названный EP240305a, состоял из двух вспышек рентгеновского излучения. Первая длилась около двух минут, а примерно через 200 секунд возникла вторая вспышка, которая длилась чуть более четырех минут.

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Астрономы направили наземные и космические телескопы в данный регион космоса, чтобы собрать данные рентгеновском, инфракрасном, оптическом и радиодиапазонах. Таким образом они хотели выяснить, что же стало источников загадочного космического взрыва.

Китайский космический телескоп Einstein Probe обнаружил космический взрыв из загадочного источника Фото: space.com

Исследование показало, что в течение нескольких дней рентгеновское излучение начало ослабевать, а в течение нескольких недель то же самое произошло и с радиоизлучением из неизвестного источника.

Чтобы понять, что за объект создал космический взрыв, астрономы сравнили полученные данные с известными типами рентгеновских транзиентов, но не обнаружили никаких совпадений.

Например, события приливного разрушения, когда сверхмассивная черная дыра разрывает звезду на части, создают свет в разных диапазонах, который исчезает только через несколько месяцев и даже лет. В то же время вспышки на звездах, связанные с магнитной активностью, создают радиоизлучение, но оно исчезает в течение нескольких часов.

Данный космический взрыв наиболее похож на гамма-всплеск, то есть мощный выброс гамма-излучения, который может происходит во время взрыва массивной звезды или же при столкновении массивных звезд. Но астрономы не обнаружили гамма-излучения, а потому остается загадкой, что было источником взрыва.

Ученые продолжат свои наблюдения, чтобы выяснить, что за объект привел к выбросу странного рентгеновского излучения.

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