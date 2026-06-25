Відкриття фізиків: вода є прихованою сумішшю двох різних рідин, яких саме
Фізики вже давно вважали, що вода поводиться як дві різні рідини. Тепер знайдено докази цього явища.
Вже понад 30 років існує гіпотеза, згідно з якою на молекулярному рівні вода являє собою дві різні рідини: більш щільну та менш щільну. Ці рідини, як припускають, постійно міняються місцями. Знайти докази цієї гіпотези було складно. Але фізики використали штучний інтелект і знайшли їх. Це відкриття може допомогти пояснити десятки дивних явищ, пов’язаних із поведінкою води. Дослідження опубліковано в журналі Nature Physics, пише Live Science.
Більшість рідин стають густішими при низькій температурі. Але вода стає густішою приблизно до 4 градусів Цельсія, а потім починає розширюватися, тому лід плаває. Вода краще протистоїть змінам температури, ніж інші рідини, і має в’язкість, яка зменшується при певному тиску.
Вже понад 30 років існує гіпотеза, згідно з якою на молекулярному рівні вода являє собою дві різні рідини: більш щільну та менш щільну. У 2016 році були отримані непрямі докази того, що дуже холодна вода може розділятися на окремі форми високої та низької щільності.
Автори нового дослідження вирішили довести давню гіпотезу про те, що вода на молекулярному рівні складається з двох різних рідин. Для аналізу всіх можливих аномалій у поведінці води було використано штучний інтелект. Фізики в симуляціях відстежували рух і взаємодію сотень тисяч молекул води, щоб виявити необхідні закономірності.
У підсумку вони виявили дані, які точно описують, як молекули води переходять від щільної до менш щільної структури та постійно міняються місцями. Ці дві форми води перетворюються одна в одну залежно від певних умов, що існують при температурі, близькій до нуля градусів Цельсія.
Тепер вченим потрібно знайти докази того, що вода є двома різними рідинами, у ході реальних експериментів. Але зробити це буде непросто, і все ж фізики не втрачають надії.
За словами дослідників, щойно будуть отримані експериментальні докази, це змінить уявлення про те, як вода взаємодіє з природою. Це відкриття може допомогти пояснити десятки дивних явищ, пов’язаних із поведінкою води.
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