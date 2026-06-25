Відкриття фізиків: вода є прихованою сумішшю двох різних рідин, яких саме

Фізики вже давно вважали, що вода поводиться як дві різні рідини. Тепер знайдено докази цього явища.

Вже понад 30 років існує гіпотеза, згідно з якою на молекулярному рівні вода являє собою дві різні рідини: більш щільну та менш щільну. Ці рідини, як припускають, постійно міняються місцями. Знайти докази цієї гіпотези було складно. Але фізики використали штучний інтелект і знайшли їх. Це відкриття може допомогти пояснити десятки дивних явищ, пов’язаних із поведінкою води. Дослідження опубліковано в журналі Nature Physics, пише Live Science.

Більшість рідин стають густішими при низькій температурі. Але вода стає густішою приблизно до 4 градусів Цельсія, а потім починає розширюватися, тому лід плаває. Вода краще протистоїть змінам температури, ніж інші рідини, і має в’язкість, яка зменшується при певному тиску.

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Вже понад 30 років існує гіпотеза, згідно з якою на молекулярному рівні вода являє собою дві різні рідини: більш щільну та менш щільну. У 2016 році були отримані непрямі докази того, що дуже холодна вода може розділятися на окремі форми високої та низької щільності.

Вже понад 30 років існує гіпотеза, згідно з якою на молекулярному рівні вода являє собою дві різні рідини: більш щільну та менш щільну Фото: Live Science

Автори нового дослідження вирішили довести давню гіпотезу про те, що вода на молекулярному рівні складається з двох різних рідин. Для аналізу всіх можливих аномалій у поведінці води було використано штучний інтелект. Фізики в симуляціях відстежували рух і взаємодію сотень тисяч молекул води, щоб виявити необхідні закономірності.

У підсумку вони виявили дані, які точно описують, як молекули води переходять від щільної до менш щільної структури та постійно міняються місцями. Ці дві форми води перетворюються одна в одну залежно від певних умов, що існують при температурі, близькій до нуля градусів Цельсія.

Тепер вченим потрібно знайти докази того, що вода є двома різними рідинами, у ході реальних експериментів. Але зробити це буде непросто, і все ж фізики не втрачають надії.

За словами дослідників, щойно будуть отримані експериментальні докази, це змінить уявлення про те, як вода взаємодіє з природою. Це відкриття може допомогти пояснити десятки дивних явищ, пов’язаних із поведінкою води.

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