Как сахарная вата: астрономы обнаружили две самые легкие планеты во Вселенной (фото)
Ученые обнаружили два газовых гиганта с самой низкой плотностью из когда-либо обнаруженных. У этих планет плотность ниже, чем у сахарной ваты.
Астрономы с помощью космического телескопа TESS обнаружили две ранее неизвестные планеты на расстоянии 1110 световых лет от нас. Они имеют плотность ниже, чем у сахарной ваты и это самые легкие планеты во Вселенной среди известных. Такие планеты встречаются очень редко, но еще реже две "супер-пухлые" планеты, как их называют астрономы, встречаются в одной планетной системе. Исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пишет Space.
Астрономы называют "супер-пухлыми" планеты типа газовый гигант, у которых чрезвычайно огромная атмосфера, но очень низкая плотность. Известно лишь несколько таких планет, но всего в четырех звездных системах они встречаются парами.
Именно такую редкую пару, которая вращается вокруг карликовой звезды TOI-791, обнаружили астрономы. Они получили название TOI-791 b и TOI-791 c. Обе планеты имеют примерно такой же размер, как и самая большая планета Солнечной системы – Юпитер. Но плотность TOI-791 c в 28 раз ниже, чем у Юпитера, а плотность TOI-791 b в 35 раз ниже.
Плотность Юпитера составляет 1,33 грамма на кубический сантиметр, плотность TOI-791 b составляет 0,038 грамма на кубический сантиметр, а плотность TOI-791 — 0,047 грамма на кубический сантиметр. Плотность сахарной ваты составляет примерно 0,05 грамма на кубический сантиметр. Для сравнения, плотность Земли составляет 5,5 грамма на кубический сантиметр.
Это значит, что две обнаруженные планеты имеют плотность даже ниже, чем у сахарной ваты и пока что являются самыми легкими известным планетами.
Еще одной особенностью двух планет является то, что они находятся в редком орбитальном резонансе – 5:3. Это значит, что на каждые пять оборотов, совершенных внутренней планетой TOI-791 b, внешняя планета TOI-791 c совершает ровно три оборота вокруг своей звезды.
Это открытие может помочь разгадать загадку того, как на самом деле формируются "супер-пухлые" планеты. Преобладающая теория предполагает, что они образуются в далеких холодных областях в протопланетных газовых дисках, окружающих звезды. Там газ мог быстро охлаждаться и накапливаться вокруг маленького ядра. Таким образом эти миры получили огромную атмосферу из водорода и гелия. Астрономы собираются проверить эту теорию с помощью новых планет.
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