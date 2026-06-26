Как сахарная вата: астрономы обнаружили две самые легкие планеты во Вселенной (фото)

Ученые обнаружили два газовых гиганта с самой низкой плотностью из когда-либо обнаруженных. У этих планет плотность ниже, чем у сахарной ваты.

Астрономы с помощью космического телескопа TESS обнаружили две ранее неизвестные планеты на расстоянии 1110 световых лет от нас. Они имеют плотность ниже, чем у сахарной ваты и это самые легкие планеты во Вселенной среди известных. Такие планеты встречаются очень редко, но еще реже две "супер-пухлые" планеты, как их называют астрономы, встречаются в одной планетной системе. Исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пишет Space.

Астрономы называют "супер-пухлыми" планеты типа газовый гигант, у которых чрезвычайно огромная атмосфера, но очень низкая плотность. Известно лишь несколько таких планет, но всего в четырех звездных системах они встречаются парами.

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Именно такую редкую пару, которая вращается вокруг карликовой звезды TOI-791, обнаружили астрономы. Они получили название TOI-791 b и TOI-791 c. Обе планеты имеют примерно такой же размер, как и самая большая планета Солнечной системы – Юпитер. Но плотность TOI-791 c в 28 раз ниже, чем у Юпитера, а плотность TOI-791 b в 35 раз ниже.

Плотность Юпитера составляет 1,33 грамма на кубический сантиметр, плотность TOI-791 b составляет 0,038 грамма на кубический сантиметр, а плотность TOI-791 — 0,047 грамма на кубический сантиметр. Плотность сахарной ваты составляет примерно 0,05 грамма на кубический сантиметр. Для сравнения, плотность Земли составляет 5,5 грамма на кубический сантиметр.

Сравнение размера TOI-791 b и TOI-791 c с размером Земли и газовых гигантов Солнечной системы: Нептуна, Урана, Сатурна и Юпитера Фото: NASA

Это значит, что две обнаруженные планеты имеют плотность даже ниже, чем у сахарной ваты и пока что являются самыми легкими известным планетами.

Еще одной особенностью двух планет является то, что они находятся в редком орбитальном резонансе – 5:3. Это значит, что на каждые пять оборотов, совершенных внутренней планетой TOI-791 b, внешняя планета TOI-791 c совершает ровно три оборота вокруг своей звезды.

Это открытие может помочь разгадать загадку того, как на самом деле формируются "супер-пухлые" планеты. Преобладающая теория предполагает, что они образуются в далеких холодных областях в протопланетных газовых дисках, окружающих звезды. Там газ мог быстро охлаждаться и накапливаться вокруг маленького ядра. Таким образом эти миры получили огромную атмосферу из водорода и гелия. Астрономы собираются проверить эту теорию с помощью новых планет.

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