Астрономы искали черную дыру, а обнаружили одну из крупнейших галактик во Вселенной (фото)

Ученые увидели слияние сразу шести галактик в одну. Во время слияния происходит рост сверхмассивной черной дыры. Это открытие поможет лучше понять, как сформировались самые большие и массивнее галактики.

Астрономы с помощью космического телескопа Уэбб обнаружили в ранней Вселенной слияние как минимум шести галактик. Ожидается, что это слияние приведет к созданию одной из самых больших галактик во Вселенной, а также огромной сверхмассивной черной дыры. Результаты исследований опубликованы в журналах The Open Journal of Astrophysics и Astronomy & Astrophysics, пишет Space.

Система из как минимум шести галактик, которые сливаются в одну массивную галактику, находится на расстоянии 12 миллиардов световых лет от нас. Это значит, что астрономы увидели ее такой, какой она была, когда возраст Вселенной составил 1,8 миллиардов лет.

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Ранее астрономы обнаружили в этой области космоса излучение, которое, как они предположили, исходило из аккреционного диска гигантской черной дыры. Направив телескоп Уэбб на этот регион космоса ученые обнаружили нечто удивительное. Вместо ожидаемой одной галактики они обнаружили сразу шесть, которые сливаются в одну массивную галактику. И в центре этой системы активно растет сверхмассивная черная дыра, которая выпускает струи излучения и материи.

Шесть галактик в стадии слияния получили название TGSSJ1530+1049 и, вероятно, они сольются в одну огромную и яркую эллиптическую галактику. Такие галактики находятся в центре галактических скоплений. Поэтому астрономы считают, что они увидели начало формирования такого скопления.

Астрономы с помощью космического телескопа Уэбб обнаружили в ранней Вселенной слияние как минимум шести галактик. Ожидается, что это слияние приведет к созданию одной из самых больших галактик во Вселенной Фото: NASA

"Мы считаем, что наблюдаем редкий момент, когда несколько массивных галактик все еще существуют отдельно, но уже находятся в процессе формирования одной гораздо большей галактики", — говорят ученые.

Все шесть галактик имеют общий размер примерно всего в несколько десятков тысяч световых лет. Это меньше, чем размер Млечного пути – 100 000 световых лет. И все же эти галактики содержат огромное количество звезд, эквивалентное сотням миллиардов масс Солнца.

Исследование также показало, что скорость образования звезд в этих галактиках составляет от 70 до 163 солнечных масс в год. Это невероятно быстро. Млечный Путь создает звезды со скоростью меньше десяти солнечных масс в год.

TGSSJ1530+1049 — одно из самых плотных скоплений массивных галактик, обнаруженных на сегодняшний день в ранней Вселенной. Этот открытие поможет лучше понять, как формировались самые массивные галактики и черные дыры во Вселенной.

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