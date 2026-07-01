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Астронавты NASA починили главную "руку" МКС: без нее людям на орбите не выжить (фото)

Астронавты NASA починили главную "руку" МКС: без нее людям на орбите не выжить
Астронавты NASA починили главную "руку" МКС: без нее людям на орбите не выжить | Фото: NASA

Роботизированный манипулятор Canadarm2 вышел из строя в конце мая. Двое астронавтов NASA за 7 часов в открытом космосе заменили сломанную деталь.

Главная "рука" Международной космической станции (МКС) Canadarm2 работает уже 25 лет, хотя ее срок службы рассчитан на 15 лет. В четвертый раз в истории астронавты чинили сломанный роботизированный манипулятор. Он имеет важнейшее значение для жизни и работы астронавтов на орбите, пишет Space.

Астронавты NASA Кристофер Уильмяс и Джессика Меир во время выхода в открытии космос 30 июня провели ремонт главной "руки" МКС Canadarm2. В конце мая было обнаружено, что ее "запястье" работает неправильно и нужно заменить сломанный шарнир. К счастью запасные делали для Canadarm2 есть на космической станции, а потому астронавты смогли выполнить ремонт и заменили шарнир на новый. Вся ремонтная операция заняла 7 часов. В итоге "рука" МКС снова работает нормально.

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Астронавты NASA починили главную "руку" МКС: без нее людям на орбите не выжить
18-метровый роботизированный манипулятор Canadarm2 регулярно используется с момента его установки на МКС в апреле 2001 года
Фото: NASA

18-метровый роботизированный манипулятор Canadarm2 регулярно используется с момента его установки на МКС в апреле 2001 года. Это был четвертый случай, когда астронавтам пришлось его ремонтировать.

Астронавты NASA починили главную "руку" МКС
Астронавты NASA Кристофер Уильмяс и Джессика Меир во время выхода в открытии космос 30 июня провели ремонт главной "руки" МКС Canadarm2
Фото: NASA

Canadarm2 является важнейшей частью МКС. Манипулятор позволяет проводить техническое обслуживание орбитальной станции, перемещать полезные нагрузки, помогает астронавтам во время выхода в открытый космос. Но что еще более важно, он захватывает грузовые космические корабли и помогает их стыковать с МКС. Canadarm2 имеет критически важное значение для жизни и работы экипажа космической станции, ведь грузовые космические корабли доставляют астронавтам продукты питания, оборудование и другие припасы.

Астронавты NASA починили главную "руку" МКС
Canadarm2 является важнейшей частью МКС
Фото: NASA

Это был второй выход в открытый космос для Уильямса и пятый для Меир. Уильямс провел в космосе в общей сложности 14 часов и 22 минуты, а Меир — 36 часов и 6 минут.

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