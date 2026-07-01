Астронавты NASA починили главную "руку" МКС: без нее людям на орбите не выжить (фото)
Роботизированный манипулятор Canadarm2 вышел из строя в конце мая. Двое астронавтов NASA за 7 часов в открытом космосе заменили сломанную деталь.
Главная "рука" Международной космической станции (МКС) Canadarm2 работает уже 25 лет, хотя ее срок службы рассчитан на 15 лет. В четвертый раз в истории астронавты чинили сломанный роботизированный манипулятор. Он имеет важнейшее значение для жизни и работы астронавтов на орбите, пишет Space.
Астронавты NASA Кристофер Уильмяс и Джессика Меир во время выхода в открытии космос 30 июня провели ремонт главной "руки" МКС Canadarm2. В конце мая было обнаружено, что ее "запястье" работает неправильно и нужно заменить сломанный шарнир. К счастью запасные делали для Canadarm2 есть на космической станции, а потому астронавты смогли выполнить ремонт и заменили шарнир на новый. Вся ремонтная операция заняла 7 часов. В итоге "рука" МКС снова работает нормально.
18-метровый роботизированный манипулятор Canadarm2 регулярно используется с момента его установки на МКС в апреле 2001 года. Это был четвертый случай, когда астронавтам пришлось его ремонтировать.
Canadarm2 является важнейшей частью МКС. Манипулятор позволяет проводить техническое обслуживание орбитальной станции, перемещать полезные нагрузки, помогает астронавтам во время выхода в открытый космос. Но что еще более важно, он захватывает грузовые космические корабли и помогает их стыковать с МКС. Canadarm2 имеет критически важное значение для жизни и работы экипажа космической станции, ведь грузовые космические корабли доставляют астронавтам продукты питания, оборудование и другие припасы.
Это был второй выход в открытый космос для Уильямса и пятый для Меир. Уильямс провел в космосе в общей сложности 14 часов и 22 минуты, а Меир — 36 часов и 6 минут.
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