Опасное уничтожение МКС на Земле: почему NASA не может отправить космическую станцию на Солнце

Согласно плану NASA, Международная космическая станция контролируемым образом рухнет на Землю в 2030 году. Есть опасения, что это окажет негативные последствия на морские экосистемы. Есть решение проблемы, которое практически невозможно реализовать.

Международная космическая станция (МКС) принимает на борту астронавтов, которые проводят важные научные эксперименты в невесомости, с ноября 2000 года. МКС была рассчитана на 15 лет работы, но находится на орбите уже 26 лет и постепенно ее компоненты выходят из строя. Поэтому NASA собирается в 2030 году спустить станцию с орбиты и затопить в Тихом океане. Но это может оказать негативные последствия на морские экосистемы. В социальных сетях люди задаются вопросом: почему бы не отправить МКС на Солнце? Ученые объясняют, почему это невозможно, пишет IFLScience.

Если МКС оставить в космосе после завершения ее эксплуатации и не поддерживать ее движение по стабильной орбите, то станция рухнет на Землю в любом месте. Это может привести к масштабной катастрофе.

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Поэтому NASA в 2030 году будет использовать космический корабль компании SpaceX для контролируемого спуска МКС в атмосферу Земли. Там часть станции сгорит, а часть упадет в отдаленный район Тихого океана. Но некоторые ученые обеспокоены тем, что это окажет негативное влияние на морские экосистемы.

В социальных сетях пользователи, чтобы избежать такой трагедии, предлагают отправить МКС на Солнце. Но законы физики не позволяют этого сделать.

Астрономы Майкл Браун говорит, что ракета, покидающая окрестности Земли, движется вокруг Солнца быстрее, чем к Солнцу. Движение ракеты вокруг Солнца и гравитация приводят к эллиптической орбите, а потому ракета пролетит мимо Солнца примерно на расстоянии 100 миллионов километров.

По словам Брауна, если бы можно было придать МКС скорость около 7000 км/с, то станция полетела бы прямо на Солнце. Но пока не случились какие-либо прорывы в физике и технологиях, сделать это невозможно.

Стоит отметить, что сейчас Солнце изучает солнечный зонд "Паркер", который для сближения с нашей звездой использует гравитацию Венеры. Таким образом он замедляет скорость движения и меняет направление полета, а потому подлетает очень близко к Солнцу.

Но этот аппарат весит 685 кг, а масса МКС — 419 725 кг. Это значит, что для использования гравитационных маневров вокруг Венеры, чтобы отправить МКС к Солнцу потребуется невероятно огромное количество топлива и энергии. Поэтому данный проект реализовать практически невозможно.

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