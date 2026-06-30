Небезпечне знищення МКС на Землі: чому NASA не може відправити космічну станцію на Сонце

Згідно з планом NASA, Міжнародна космічна станція контрольовано впаде на Землю у 2030 році. Існують побоювання, що це матиме негативні наслідки для морських екосистем. Існує рішення цієї проблеми, яке практично неможливо реалізувати.

Міжнародна космічна станція (МКС) приймає на борту астронавтів, які проводять важливі наукові експерименти в невагомості, з листопада 2000 року. МКС була розрахована на 15 років роботи, але перебуває на орбіті вже 26 років, і її компоненти поступово виходять з ладу. Тому NASA планує у 2030 році зняти станцію з орбіти та затопити її в Тихому океані. Але це може мати негативні наслідки для морських екосистем. У соціальних мережах люди задаються питанням: чому б не відправити МКС на Сонце? Вчені пояснюють, чому це неможливо, пише IFLScience.

Якщо залишити МКС у космосі після завершення її експлуатації та не підтримувати її рух на стабільній орбіті, то станція впаде на Землю в будь-якому місці. Це може призвести до масштабної катастрофи.

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Тому у 2030 році NASA використовуватиме космічний корабель компанії SpaceX для контрольованого спуску МКС в атмосферу Землі. Там частина станції згорить, а частина впаде у віддалений район Тихого океану. Однак деякі вчені стурбовані тим, що це матиме негативний вплив на морські екосистеми.

У соціальних мережах користувачі, аби уникнути такої трагедії, пропонують відправити МКС на Сонце. Але закони фізики не дозволяють цього зробити.

Астроном Майкл Браун зазначає, що ракета, яка залишає околиці Землі, рухається навколо Сонця швидше, ніж до Сонця. Рух ракети навколо Сонця та гравітація зумовлюють еліптичну орбіту, а тому ракета пролетить повз Сонце приблизно на відстані 100 мільйонів кілометрів.

За словами Брауна, якби можна було надати МКС швидкість близько 7000 км/с, то станція полетіла б прямо на Сонце. Але поки що не відбулося жодних проривів у фізиці та технологіях, тому зробити це неможливо.

Варто зазначити, що зараз Сонце досліджує сонячний зонд "Паркер", який для зближення з нашою зіркою використовує гравітацію Венери. Таким чином він уповільнює швидкість руху та змінює напрямок польоту, а тому підлітає дуже близько до Сонця.

Але цей апарат важить 685 кг, а маса МКС — 419 725 кг. Це означає, що для використання гравітаційних маневрів навколо Венери з метою направлення МКС до Сонця знадобиться неймовірно велика кількість палива та енергії. Тому цей проєкт реалізувати практично неможливо.

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