У космосі виявлено об'єкт віком 10 млрд років: вчені не можуть пояснити побачене (фото)

Космічний телескоп Вебб дослідив одне з найдавніших скупчень галактик у Всесвіті. Його характеристики можуть змінити уявлення про космос.

Скупчення галактик XLSSC 122 було вперше виявлено у 2014 році, але його нещодавнє детальне дослідження за допомогою космічного телескопа Вебб виявило велику загадку. Це скупчення галактик, яке вже існувало понад 10 мільярдів років тому, є добре розвиненим і сформованим. Але теорії припускають, що це неможливо. Подібні структури не могли сформуватися так рано у Всесвіті. Це відкриття може змінити теорії еволюції космосу. Дослідження опубліковано в журналі The Astrophysical Journal Letters, пише Space.

Понад 10 років астрономи вважали, що масивне, добре розвинене скупчення галактик XLSSC 122 розташоване відносно близько до Землі. Справа в тому, що такі скупчення галактик з’явилися лише кілька мільярдів років тому. Згідно з теорією космічної еволюції, величезні скупчення галактик почали формуватися приблизно 10 мільярдів років тому, тобто через 3,8 мільярда років після Великого вибуху. Щоб набути добре розвиненої форми, цим скупченням знадобилися мільярди років. Але нове відкриття суперечить цій теорії.

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Нові дані показали, що добре розвинене й повністю сформоване скупчення галактик XLSSC 122 існувало вже 10,4 мільярда років тому. Це означає, що, ймовірно, доведеться переглянути основну теорію космічної еволюції. Але потрібно знайти ще подібні структури, щоб довести, що це не випадковість.

Скупчення галактик XLSSC 122 Фото: solar-system

Також з’ясувалося, що XLSSC 122 є найвіддаленішою гравітаційною лінзою, яка підсилює світло ще більш віддалених галактик, які інакше побачити було б неможливо. Астрономи мають намір використовувати це скупчення для вивчення найдавніших галактик у Всесвіті за допомогою гравітаційного лінзування.

Це явище вперше передбачив Альберт Ейнштейн ще у 1915 році. Загальна теорія відносності стверджує, що об’єкти з масою спричиняють викривлення простору та часу. З цього викривлення виникає гравітація. Але чим більша маса об’єкта, тим сильніше викривлення простору-часу і тим сильніша гравітація.

Світло зазвичай поширюється по прямій лінії, але якщо простір-час викривлений, то й шлях світла викривляється. Чим масивніший об’єкт, тим сильніше викривлення світла, яке до того ж посилюється під впливом гравітаційної лінзи. Тому за допомогою таких скупчень галактик, як XLSSC 122, можна побачити світло найвіддаленіших галактик у Всесвіті.

За словами вчених, сильне гравітаційне лінзування XLSSC 122 може допомогти розгадати таємницю темної матерії. Хоча її не видно, адже вона не взаємодіє зі світлом, темної матерії в 5 разів більше, ніж звичайної матерії, що складається з атомів, і вона своєю гравітацією робить найбільший внесок у ефект гравітаційного лінзування скупчень галактик. Тому XLSSC 122 можна використовувати для вивчення темної матерії та розуміння її природи.

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