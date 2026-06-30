На околицях Всесвіту виявлено ідеальне кільце: його діаметр становить мільярд світлових років

Астрономи виявили у віддаленому куточку космосу масивну структуру, яка суперечить нашим уявленням про еволюцію Всесвіту. Йдеться про майже ідеальне кільце з галактик, діаметр якого становить запаморочливі 1,3 млрд світлових років.

Ця структура не відповідає жодній відомій нам структурі чи механізму формування. Світло від цього дивного об’єкта подолало 6,9 млрд років, щоб дістатися до Землі, пише Science Alert.

Дослідники назвали цю структуру "Великим кільцем" і стверджують, що її існування змушує переглянути стандартну модель космології.

Цікаво, що це вже друга настільки гігантська структура, яку виявила Алексія Лопес з Університету Центрального Ланкаширу разом зі своєю командою. Першу назвали "Гігантською дугою", і вона розташована в тій самій частині неба, на тій самій відстані від Землі. Відкриття "Гігантської дуги" спантеличило вчених, але виявлення "Великого кільця" лише поглибило загадку.

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"Жодну з цих двох надвеликих структур неможливо пояснити за допомогою наявних теорій. І їхні надвеликі розміри, характерні форми та космологічна близькість, безперечно, мають говорити нам щось важливе — але що саме?", — каже Лопес.

Велике кільце з галактик Фото: University of Central Lancashire

Найбільш ймовірним поясненням була б баріонна акустична осциляція (БАО). Іншими словами, це кругові скупчення галактик, які можна побачити в різних частинах космосу. Ці сфери є скам’янілостями акустичних хвиль, які поширювалися раннім Всесвітом. Вони застигли на місці, коли простір став настільки розрідженим, що акустичні хвилі більше не могли поширюватися.

Але проблема полягає в тому, що "Велике кільце" не є БАО. Усі базові орбіти мають фіксований розмір близько 1 мільярда світлових років у діаметрі. Ретельне вивчення Великого кільця показує, що воно більше схоже на штопор, вирівняний таким чином, що виглядає як кільце.

Це залишає без відповіді питання: що ж це таке? І що це означає для космологічного принципу, згідно з яким у всіх напрямках будь-яка дана ділянка простору має виглядати приблизно так само, як і всі інші ділянки простору?

"Ми очікуємо, що матерія буде рівномірно розподілена по всьому простору, коли ми розглядаємо Всесвіт у великих масштабах, тому не повинно бути помітних нерівномірностей, що перевищують певний розмір", — пояснив Лопес.

"Космологи оцінюють поточну теоретичну межу розміру структур у 1,2 мільярда світлових років, проте обидві ці структури набагато більші — Гігантська дуга майже втричі більша, а окружність Великого кільця порівнянна з довжиною Гігантської дуги", — додає дослідниця.

Наразі ніхто точно не знає, що означають "Велике Кільце" та "Гігантська Дуга". Це можуть бути просто випадкові скупчення галактик, що обертаються на небі, хоча ймовірність цього видається досить низькою.

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