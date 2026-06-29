"Лук зі стрілою" мчить космосом із надзвуковою швидкістю: такого ще не бачили (фото)

Астрономи вважають, що цей об’єкт свідчить про існування величезної ударної хвилі, яка виникає, коли галактика пролітає крізь скупчення галактик.

Вчені виявили дуже дивну радіогалактику, яка отримала назву RAD-BAARG. Її розмір становить приблизно 1,8 мільйона світлових років, а отже, вона у 18 разів більша за Чумацький Шлях. Астрономів здивувала незвичайна структура галактики, яку раніше ніколи не бачили. Вона нагадує лук із натягнутою стрілою. Автори дослідження, опублікованого в журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters, зазначають, що ця радіогалактика може дати уявлення про те, як галактики змінюються під впливом ударних хвиль, коли проходять через скупчення галактик, пише Space.

Радіогалактика — це галактика, яка випромінює надзвичайно потужне радіовипромінювання, яке в мільйони разів сильніше, ніж у Чумацького Шляху. Радіохвилі походять не від зірок, а з величезних областей плазми. У центрі кожної радіогалактики знаходиться надмасивна чорна діра. Коли в неї падає речовина, утворюються потоки плазми у вигляді струменів, які простягаються в космос на мільйони світлових років.

Відео дня

Астрономів здивувала незвичайна структура радіогалактики, яку раніше ніколи не бачили Фото: space.com

За словами астрономів, вони ще ніколи не бачили подібної структури радіогалактики. Ймовірно, вона утворилася завдяки гігантській ударній хвилі, яку генерує галактика, коли пролітає крізь скупчення галактик із надзвуковою швидкістю.

На відміну від звичайних радіогалактик, у яких чорна діра утворює два симетричні струмені з плазми, у галактиці RAD-BAARG струмені мають асиметричну форму. Один потік впливає на частину галактики таким чином, що та вигинається назад у величезну дугу, а інший потік перетворюється на довгий, злегка вигнутий хвіст. Таким чином галактика нагадує лук із натягнутою стрілою.

Астрономи вважають, що ця асиметрія може бути пов’язана з рухом галактики крізь щільне скупчення галактик. У міру наближення до центру скупчення об’єкт, ймовірно, рухається з надзвуковою швидкістю крізь гарячий газ, що заповнює простір між галактиками. Цей рух генерує ударну хвилю, яка стискає магнітні поля та заряджені частинки, перетворюючи плазму, що випромінює радіохвилі, на великомасштабні структури.

За словами астрономів, радіогалактика RAD-BAARG може стати ключовим прикладом того, як екстремальні умови скупчень галактик змінюють радіогалактики.

Інші новини науки