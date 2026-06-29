П'ятиногий інопланетянин із каменю: Роккі з "Проєкту "Аве Марія" може існувати

У науково-фантастичному фільмі "Проект "Аве Марія" показано персонажа на прізвисько Роккі — ця істота не була схожа ні на що з того, що можна побачити на Землі. Вчені вважають, що щось подібне може існувати в реальності.

П'ятиногий інопланетянин із каменю, згідно зі сюжетом фільму, прилетів із вигаданої планети. Вона відрізнялася високими температурами, а в її атмосфері переважав аміак. Такі умови підштовхнули еволюцію в зовсім іншому напрямку, пише Futurism.

Ідея існування таких дивних, але свідомих істот є цікавим уявним експериментом. За словами професора філософії Каліфорнійського університету Еріка Швітцгебеля та постдокторанта Антверпенського університету Джеремі Побера, сюжет голлівудського фільму може виявитися не таким вже й надуманим.

У своїй нещодавній статті двоє вчених досліджували можливість існування інших форм свідомості, які набувають обрисів, що виходять за межі звичайної уяви. Дослідники вважають, що, з огляду на неосяжність Всесвіту, життя в різних його куточках може набувати зовсім інших форм.

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"Припустимо, ви вважаєте, що на Землі свідомість притаманна всім хребетним, а також головоногим молюскам і деяким комахам. І припустимо, що в середньому кожна галактика містить мільйон планет, на яких зрештою еволюціонують види приблизно такого рівня поведінкової складності, навіть якщо технологічні цивілізації виникають рідко", — пишуть вчені.

"Тоді спостережуваний Всесвіт за час свого існування міститиме квінтильйон придатних планет. З огляду на таку кількість спроб деякі з цих форм життя будуть справді дивними", — додають автори дослідження.

У своїй роботі команда досліджувала фундаментальне поняття філософії, відоме як "гнучкість субстрату". Його суть полягає в тому, що одні й ті самі матеріали можуть мати безліч різних властивостей. Наприклад, чашка може бути виготовлена з безлічі різних матеріалів і при цьому успішно утримувати рідину.

Швітцгебель і Побер стверджують, що свідомість може бути також "субстратно-гнучкою", тобто вона не обов’язково має складатися зі звичайної вуглецевої плоті та крові.

"У Всесвіті можуть існувати розумні істоти, дивніші, ніж ми можемо собі уявити", — заявив Швітцгебель у своїй заяві.

Пара стверджує, що припущення про те, що організми, подібні до тих, що існують на Землі, є єдиним способом розвитку свідомості, було б "тероцентризмом" — необґрунтованим припущенням, що життя на Землі є єдиним способом формування свідомості.

"Ймовірно, існуватимуть різноманітні, складні та взаємопов’язані функціональні зв’язки — від дрібних хімічних зв’язків до масштабних функціональних відмінностей у сенсорних, пам’ятних та афективних системах. Думати, що якимось чином серед цього різноманіття лише сутності з нашою особливою архітектурою та функціональністю матимуть свідомість, було б необґрунтованим троцентризмом", — йдеться у статті.

Подібним чином, свідомість має існувати й в інших формах, про які ми ще навіть не мріяли, стверджують дослідники.

"З огляду на те, що функціонально складні, поведінково витончені сутності, ймовірно, виникали або виникнуть багато разів у спостережуваному Всесвіті, на різних субстратах — ми стверджуємо, що було б порушенням принципу коперниканської звичайності стверджувати, що серед цих різноманітних сутностей лише ми, або лише ми та невелика частина інших, які поділяють наш субстрат, володіємо свідомістю", — підсумували вчені.

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