Пятиногий инопланетянин из камня: Рокки из "Проект "Аве Мария" может существовать

В научно-фантастическом фильме “Проект “Аве Мария” показан персонаж по кличке Рокки – это существо было непохоже ни на что, что можно увидеть на Земле. Ученые считают, что нечто подобное может существовать в реальности.

Пятиногий инопланетянин из камня, согласно сюжету фильма, прилетел с вымышленной планеты. Она отличалась высокими температурами, а в ее атмосфере преобладал аммиак. Такие условия подтолкнули эволюцию в совершенно другом направлении, пишет Futurism.

Идея существования таких странных, но сознательных существ является интересным мысленным экспериментом. По словам профессора философии Калифорнийского университета Эрика Швитцгебеля и постдокторанта Антверпенского университета Джереми Побера, сюжет голливудского фильма может оказаться ни таким уж и надуманным.

В своей недавней статье двое ученых исследовали возможность существования иных сознаний, которые принимают формы, выходящие за рамки обычного воображения. Исследователи считают, что учитывая необъятность Вселенной, жизнь в разных ее уголках может принимать совершенно иные формы.

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“Предположим, вы считаете, что на Земле сознание присутствует у всех позвоночных, а также у головоногих моллюсков и некоторых насекомых. И предположим, что в среднем каждая галактика содержит миллион планет, на которых в конечном итоге эволюционируют виды примерно такого уровня поведенческой сложности, даже если технологические цивилизации возникают редко”, - пишут ученые.

“Тогда наблюдаемая Вселенная за свою жизнь будет содержать квинтиллион подходящих планет. При таком количестве попыток некоторые из этих форм жизни будут действительно странными”, - добавляют авторы исследования.

В своей работе команда исследовали фундаментальное понятие философии, известное как “гибкость субстрата”. Его суть описывает то, как одни и те же материалы могут обладать множеством различных свойств. Например, чашка может быть сделана из множества разных материалов и при этом успешно удерживать жидкость.

Швитцгебель и Побер утверждают, что сознание может быть также “субстратно-гибким”, то есть оно не обязательно должно состоять из обычной углеродной плоти и крови.

“Вселенная может содержать разумы, более странные, чем мы можем себе представить”, — заявил Швитцгебель в своем заявлении.

Пара утверждает, что предположение о том, что организмы, подобные тем, что существуют на Земле, являются единственным способом развития сознания, было бы “терроцентризмом” — необоснованным предположением, что жизнь на Земле — единственный способ формирования сознания.

“Вероятно, будут существовать различные, сложные и взаимосвязанные функциональные отношения, от мелкомасштабных химических связей до крупномасштабных функциональных различий в сенсорных, запоминающих и аффективных системах. Думать, что каким-то образом среди этого разнообразия только сущности с нашей особой архитектурой и функциональностью будут обладать сознанием, было бы необоснованным терроцентризмом”, - говорится в статье.

Подобным же образом, сознание должно существовать и в других формах, о которых мы еще даже не мечтали, утверждают исследователи.

“Учитывая, что функционально сложные, поведенчески изощренные сущности, вероятно, возникали или возникнут много раз в наблюдаемой Вселенной, на различных субстратах — мы утверждаем, что было бы нарушением принципа коперниканской заурядности утверждать, что среди этих разнообразных сущностей только мы, или только мы и небольшая часть других, разделяющих наш субстрат, обладаем сознанием”, - подытожили ученые.

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