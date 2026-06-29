Не крижані гіганти: всередині Урана та Нептуна знаходиться несподіваний океан

Нове дослідження вчених з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі (США) свідчить про те, що дві останні планети Сонячної системи є магматичними світами.

Останні кілька років вчені сперечаються щодо того, чи є Уран і Нептун — передостання та остання планети Сонячної системи — крижаними гігантами, як їх зазвичай вважають. Автори дослідження, опублікованого на сервері препринтів arXiv, запропонували свою версію того, що знаходиться всередині цих двох планет. І це досить несподівана версія, яку ще потрібно перевірити, пише Phys.

Одними з найзагадковіших планет у Сонячній системі залишаються Уран і Нептун. Головним чином це пов’язано з тим, що з близької відстані їх досліджував лише один космічний апарат — "Вояджер-2". Це сталося у 1986 та 1989 роках відповідно. Ці дві планети недостатньо вивчені, а тому астрономи лише припускають, яку внутрішню структуру вони мають.

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Юпітер і Сатурн називають газовими гігантами, адже їхня атмосфера, що складається з водню та гелію, простягається аж до самого ядра, займаючи величезний об’єм. Уран і Нептун також мають подібну атмосферу, але вважається, що ці планети мають шарувату структуру, і внизу, над ядром, розташована крижана мантія, що складається з замороженої води, аміаку та метану, а ще нижче — кам’янисте ядро. Тому ці планети називають крижаними гігантами.

Автори нового дослідження вважають, що Уран і Нептун, ймовірно, не є крижаними гігантами. Щоб це довести, використовувалися дані спостережень для створення нової моделі внутрішньої будови цих двох планет. У підсумку дослідження показало, що внутрішні шари Урана та Нептуна складаються з магматичного океану, а не з льоду.

Вчені вважають, що планети мають воднево-гелієву атмосферу, яка переносить тепло у верхні шари атмосфери та випромінює його у космос. Нижче розташований прикордонний шар, що складається з водню, гелію, магнію, монооксиду кремнію та кисню. А найнижчий шар являє собою магматичний океан, який складається з силікатів, заліза та водню.

Автори дослідження зазначають, що ця модель успішно відтворює спостережувані особливості двох планет, а тому, найімовірніше, є правильною.

Однак для підтвердження висновків вчених необхідно знову дослідити Уран і Нептун з близької відстані. Проте на найближчі роки не заплановано жодної подібної місії. Однією з перешкод є висока вартість такої місії. З іншого боку, поки що NASA зосередило свої зусилля на дослідженні Місяця та Марса, а також Венери.

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