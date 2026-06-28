Атомний підводний човен США зник під час секретної місії: ніхто не знає, чому (фото)

Існує кілька теорій, що пояснюють загибель підводного човна USS Scorpion, але жодна з них не підтверджена. ВМС США не знають, що насправді сталося.

У травні 1968 року за загадкових обставин в Атлантичному океані затонула американська атомна підводний човен USS Scorpion. На борту перебували 99 членів екіпажу. Ні ядерний реактор, ні дві торпеди з ядерними боєголовками, ні тіла людей так і не були виявлені. Приблизно за 740 км на південний захід від Азорських островів в Атлантичному океані на глибині 3000 метрів було виявлено уламки підводного човна. ВМС США досі не знають точної причини затоплення USS Scorpion, пише Popular Mechanics.

USS Scorpion — це атомний підводний човен, який був призначений для тривалого перебування під водою і міг розвивати велику швидкість у такому положенні. У травні 1968 року один із найшвидших підводних човнів ВМС США перебував на патрулюванні в Середземному морі. На борту перебували як звичайні торпеди для ударів по ворожих кораблях і підводних човнах, так і дві торпеди МК-45 з ядерними боєголовками.

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20 травня 1968 року капітан USS Scorpion отримав наказ провести розвідку в районі скупчення радянських кораблів і підводних човнів поблизу Канарських островів. Передбачалося, що ця оперативна група проводитиме власну розвідувальну операцію, спостерігаючи за кораблями НАТО в цьому районі.

USS Scorpion — це атомний підводний човен, який призначався для тривалого перебування під водою і міг у такому положенні розвивати велику швидкість Фото: popularmechanics.com

21 травня підводний човен вийшов на зв'язок, повідомивши про своє місцезнаходження за кілька сотень кілометрів на південний захід від Азорських островів. Більше USS Scorpion на зв'язок не виходила. Вважається, що вона затонула 22 травня 1968 року.

Про те, що сталася катастрофа, ВМС США повідомили лише 27 травня, і одразу розпочалася пошукова операція, яка завершилася 28 жовтня 1968 року. Тоді на глибині 3000 метрів приблизно за 740 км на південний захід від Азорських островів було виявлено уламки USS Scorpion. Тіла 99 членів екіпажу не було знайдено.Також не знайшли ядерний реактор і дві торпеди з ядерними боєголовками.

Частина корпусу USS Scorpion Фото: popularmechanics.com

Причина загибелі USS Scorpion досі не встановлена. ВМС США заявили, що, ймовірно, USS Scorpion перевищила граничну глибину занурення і затонула з невідомої причини.

З огляду на те, що капітан підводного човна USS Scorpion напередодні катастрофи повідомляв про технічні несправності, існує теорія, що човен зазнав механічного пошкодження, внаслідок чого всередину потрапила морська вода. Це могло спричинити коротке замикання в акумуляторі човна, що призвело до вибуху.

Найпопулярніша теорія стверджує, що всередині човна з невідомої причини вибухнула одна з торпед типу Mark-35. Можливо, було помічено запуск ворожої торпеди, але зброя USS Scorpion спрацювала передчасно.

Існує також теорія, згідно з якою атомний підводний човен був потоплений торпедою, випущеною радянським підводним човном або навіть американським у результаті вогню по своїх.

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