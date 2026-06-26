П'ять американських бомбардувальників зникли в Бермудському трикутнику: останнє повідомлення пілотів лякає

Ескадрилья бомбардувальників Grumman TBM Avenger зникла неподалік від Флориди, у сумнозвісному Бермудському трикутнику. Останні повідомлення пілотів додають таємничості цій загадці.

5 грудня 1945 року ескадрилья з п’яти американських торпедоносців-бомбардувальників Grumman TBM Avenger вилетіла з авіабази у Флориді для проведення планових навчань. Через три години 14 осіб безслідно зникли. Також зник інший літак, відправлений на пошуки, з екіпажем із 13 осіб. За 81 рік не було виявлено ані уламків літаків, ані тіл. Дивні останні повідомлення командира ескадрильї лише підсилюють загадку. Ця катастрофа стала однією з перших загадкових подій, що породили легенду про Бермудський трикутник, пише Popular Mechanics.

П’ять літаків вилетіли з авіабази у Флориді о 14:10 за місцевим часом для виконання навчальної місії. На чотирьох літаках було по три члени екіпажу, на п’ятому — двоє. Літаки вирушили на схід до Багамських островів, щоб скинути навчальні бомби в море і повернутися назад.

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Приблизно через 90 хвилин, після завершення навчань, ескадрилья повернула на північ, щоб повернутися на авіабазу. І тоді почалося найдивніше.

Чарльз Тейлор, командир ескадрильї, надіслав на базу повідомлення: "Суші не видно, погода погіршується, ми збилися з курсу". Тейлор також повідомив про несправність компасів.

Протягом 10 хвилин панувала тиша. Коли пілоти знову зв’язалися з базою, диспетчери почули не голос Тейлора, а голос якогось літнього чоловіка.

"Ми не можемо знайти захід. Ми не можемо визначити напрямок. Усе виглядає дивно, навіть океан", — сказав невідомий пілот.

Після цього диспетчери чули розмови пілотів між собою, які вимагали від командира летіти на захід, до Флориди, але Тейлор повів ескадрилью на схід. Таким чином літаки опинилися в сумнозвісному Бермудському трикутнику.

Після тривалої радіомовчанки диспетчери знову почули дивний голос, який лише трохи нагадував голос Тейлора.

"Ми не можемо визначити, де саме перебуваємо. Гадаємо, ми приблизно за 350 кілометрів від бази. Схоже, ми потрапили в бурхливий потік, ми заблукали. Ми можемо впасти, у нас закінчується паливо". Це було останнє повідомлення пілотів.

Щоб врятувати екіпаж, ескадрилья відправила літак Martin PBM Mariner із 13 людьми на борту. Вже через 10 хвилин зв’язок із ним було втрачено.

Після того, як шість літаків незрозумілим чином зникли неподалік від узбережжя Флориди, ВМС США протягом п’яти днів проводили пошуки на величезній території в океані. Ні уламків літаків, ні тіл виявлено не було. Навіть через 81 рік пошукові групи нічого не знайшли.

Офіційного висновку щодо долі цих літаків не існує. Найпоширеніша теорія припускає, що Тейлор втратив орієнтацію через мінливу погоду. У другій половині дня біля берегів Флориди розігрався шторм з ураганними вітрами, швидкість яких сягала 120 км/год. Припускається, що Тейлор повів ескадрилью далі від Флориди, поки в літаків не закінчилося паливо і вони розбилися. Але це сталося в районі Бермудського трикутника.

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