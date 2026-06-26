Чому вікінги покинули своє поселення в Гренландії: виявлено несподівану причину

Вікінги близько 400 років жили на півдні Гренландії, але потім вирішили звідти втекти. Попередні дослідження показали, що це пов’язано зі зниженням температури повітря. Але виявилося, що це не так.

Вікінги заснували Східне поселення на півдні Гренландії у 985 році нашої ери, але вже на початку XV століття, тобто приблизно через 400 років, вони покинули його назавжди. Довгий час вчені точно не знали, чому. Автори дослідження, опублікованого в журналі Science Advances, назвали, на їхню думку, справжню причину того, чому вікінги покинули Гренландію. І це несподівана причина, пише IFLScience.

Вчені тривалий час вважали, що вікінги покинули Східне поселення в Гренландії через зниження температури повітря. У XIV столітті на Землі розпочався Малий льодовиковий період, коли середня температура знизилася приблизно на 2 градуси. І це призвело до справжньої катастрофи. Багато річок і прибережних морів замерзли, що паралізувало торгівлю. Також постраждало сільське господарство, адже стало складніше вирощувати врожай і утримувати худобу. Це часто призводило до масового голоду.

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Різні дані свідчили про те, що в Гренландії могло бути навіть холодніше, ніж, наприклад, у Європі, і тому вікінги просто не витримали такого зниження температури, яке призвело до занепаду сільського господарства. І це змусило їх покинути Гренландію.

Однак автори дослідження зазначають, що ці дані були отримані з місць, розташованих далеко від поселень вікінгів. Використовуючи нові геологічні дані з місць фактичного проживання вікінгів у Гренландії, вчені з’ясували, що зниження температури повітря не було головною причиною того, що вікінги покинули острів.

Аналіз осадових порід в одному з місцевих озер дав змогу визначити зміни температури та доступності води в цьому регіоні за останні 2000 років. Виявилося, що на півдні Гренландії на початку Малого льодовикового періоду температура не надто сильно знизилася. Протягом усього часу існування Східного поселення вона фактично не змінювалася. Але доступність води ставала дедалі нижчою та рідшою. Простіше кажучи, регіон дедалі більше зазнавав масштабних посух.

На думку вчених, більш посушливі умови призвели до занепаду сільського господарства, зокрема тваринництва. Вікінгам ставало дедалі складніше збирати врожай і утримувати худобу. Припускається, що вікінги полювали на морських ссавців, але це було небезпечне заняття, і їжі все одно не вистачало. До того ж біля узбережжя Гренландії почав накопичуватися морський лід, що загрожувало відрізати вікінгів від континентальної Європи.

Тому, як стверджують вчені, вікінги зрештою були змушені покинути своє поселення в Гренландії.

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