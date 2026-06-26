Цей котячий паразит заражає мільярди людей: може змінювати поведінку людини

Паразит Toxoplasma gondii є основною причиною втрати зору та інших серйозних ускладнень, а також може навіть впливати на поведінку людей.

Вчені дійшли висновку, що до паразита Toxoplasma gondii, який викликає токсоплазмоз, слід ставитися серйозніше, ніж зараз. Цей паразит передається людям через котячі екскременти, а також через забруднену їжу та воду. Він може спричиняти різноманітні проблеми зі здоров’ям, зокрема сліпоту, і навіть може непомітно змінювати поведінку людини. Вчені закликають Всесвітню організацію охорони здоров’я офіційно визнати токсоплазмоз забутою тропічною хворобою. Це полегшить вивчення паразита та допоможе посилити профілактичні заходи й розробити нові методи лікування. Дослідження опубліковано в журналі PLOS Neglected Tropical Diseases, пише Gizmodo.

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Toxoplasma gondii — це одноклітинний найпростіший паразит, який викликає у людей захворювання на токсоплазмоз. Після зараження людини паразит залишається в організмі на все життя і може спричинити серйозні проблеми.

Наприклад, зараження під час вагітності може призвести до того, що паразит потрапить до плода. Це може спричинити викидень, неврологічні ушкодження плода та довічну втрату зору у майбутньої дитини.

Цей паразит часто мігрує в задню частину ока людини і викликає запалення сітківки — очний токсоплазмоз. Це одна з найнебезпечніших очних хвороб. Якщо не розпочати лікування достатньо рано, інфікування може призвести до втрати зору.

Основними переносниками паразита Toxoplasma gondii є кішки. Але в їхній організм паразит потрапляє через гризунів, яких вони їдять. Зазвичай люди заражаються Toxoplasma gondii, коли торкаються котячих екскрементів, а також під час вживання в їжу забруднених продуктів і води або споживання недостатньо добре приготованого м’яса.

Відомо, що Toxoplasma gondii впливає на поведінку заражених гризунів, роблячи їх сміливішими, а тому вони стають легкою здобиччю для котів. Деякі дослідження припускають, що цей паразит може непомітно впливати на поведінку великих тварин, а також людей. Він може навіть підвищувати ризик розвитку шизофренії або раку мозку.

Вчені закликають Всесвітню організацію охорони здоров’я офіційно визнати токсоплазмоз забутою тропічною хворобою, адже він відповідає всім критеріям. Надання токсоплазмозу цього статусу допоможе мобілізувати ресурси для більш ґрунтовного вивчення паразита, а також сприятиме посиленню профілактичних заходів і розробці нових методів лікування, вважають автори дослідження.

Незважаючи на те, що це місцеве захворювання, токсоплазмоз зустрічається практично в усьому світі. За оцінками, близько третини населення планети заражена Toxoplasma gondii, але найчастіше токсоплазмоз протікає безсимптомно і у багатьох людей не викликає серйозних проблем.

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