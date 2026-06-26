Кішкам не подобається, як люди їх гладять: що ми робимо не так

Експерти вважають, що більшість людей, ймовірно, гладять свою кішку зовсім неправильно. На щастя, вчені розповіли, як правильно гладити улюбленця.

Люди та коти живуть пліч-о-пліч тисячоліттями, проте за весь цей час ми, схоже, так і не навчилися гладити своїх улюбленців. Власникам може здаватися, що погладжування — це перевірений спосіб зблизитися зі своєю кішкою, але немає жодної гарантії, що тварині сподобається цей фізичний контакт, пише Science Focus.

За словами експертки з поведінки котів з Ноттінгемського університету Трента, докторки Лорен Фінка, незважаючи на те, що деяким котам, безперечно, подобається, коли їх багато гладять, багато тварин, ймовірно, не хочуть, щоб їх гладили так, як це зазвичай роблять люди. Експерти вважають, що наші тварини просто терплять таку взаємодію через переваги, які приносить спілкування з нами.

Відео дня

Справа в тому, що кішки як вид за своєю природою не є соціальними чи тактильними. А тому наші улюбленці, ймовірно, просто терплять наші ласки лише заради того, щоб отримати ласощі. Більше того, це особливо справедливо, коли йдеться про погладжування задньої частини тварини.

За словами докторки Фінка, з наукової точки зору ми знаємо про це дуже мало: людям часто здається, що кішкам подобається, коли їх гладять біля основи хвоста, проте дослідження показують, що насправді це може викликати у кішок найбільш негативні поведінкові реакції. Окрім нижньої частини спини, експерт радить уникати дотиків до живота, оскільки тварини еволюційно пристосовані до захисту цієї ділянки. Життєво важливі органи кішки знаходяться на виду біля пупка, тому дотики до цієї ділянки можуть сприйматися як загроза.

І все ж існує значна варіативність у тому, що подобається котам. Це також залежить від характеру тварини та від її раннього досвіду. Кішки, яких беруть на руки та соціалізують з раннього віку — особливо в "чутливий" період від двох до восьми тижнів — зазвичай з більшою ймовірністю отримуватимуть задоволення від дотиків. Однак навіть це не гарантує, що нам слід гладити кішку — натомість доктор Фінка радить звертати увагу на мову тіла кішки.

Експерти зазначають, що нам слід звертати увагу на такі ледь помітні ознаки роздратування:

різкий поворот голови до рук;

різкий поворот голови, щоб подивитися на вас;

кішки завмирають і перестають заохочувати взаємодію;

вуха спрямовані вперед, злегка повернені або притиснуті;

облизування носа;

трусіння головою;

раптовий приступ облизування;

наїжачена шерсть;

помахування або посмикування хвостом.

Як правильно гладити кішку

Експерти радять гладити тварин навколо морди — переважно щоки, основу вух і підборіддя. Вважається, що це може бути пов’язано з тим, що в цих ділянках морди багато шкірних залоз, які виробляють запах. Втім, вчені застерігають, що кішкам можуть сподобатися погладжування й в інших частинах тіла.

Інші новини науки