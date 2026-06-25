Знайдено найдавніше свідчення материнської турботи у світі: йому не менше 125 млн років (відео)

Дослідники виявили скам’янілість, яка є найдавнішим відомим викопним свідченням материнської турботи.

Якщо задуматися про великих матерів тваринного світу, на думку спадають слонихи-матріархи, які очолюють цілі покоління; жаби, що носять потомство на спині; павуки, які буквально стають їжею для своїх дитинчат. Молюски набагато рідше спадають на думку, але вчені тепер з’ясували, що це неправильно, пише IFLScience.

Нещодавно описана скам’янілість, що містить ембріони, доводить, що стародавні молюски захищали та виношували своїх дитинчат ще з часів динозаврів. Автори зазначають, що це нове відкриття є найдавнішим відомим викопним свідченням материнської турботи у молюсків, до яких належать такі види, як мідії, устриці та равлики.

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Тонкий зріз одного з "вагітних" викопних двостулкових молюсків з острова Вайт Фото: Universitiy of Portsmouth

За словами фахівця з викопних молюсків, доктора Мартіна Мунта, досі ця репродуктивна стратегія була відома лише щодо сучасних видів. Але тепер вченим випала рідкісна нагода зазирнути в те, як розмножувалися стародавні прісноводні молюски. Отримані дані також допомагають пояснити, як розмножувалися ці тварини — стародавні прісноводні молюски.

Давнє життя рідко зберігається, але цього разу вченим пощастило: їм вдалося зазирнути всередину двостулкового молюска віком 125 мільйонів років. Команда виявила мікроскопічні ембріони та личинки, що збереглися в його зябрах. Виняткова збереженість була виявлена у Margaritifera valdensis, прісноводного двостулкового молюска, віддалено спорідненого із сучасними прісноводними перловими мідіями.

Зазначимо, що скам’янілість було знайдено на острові Вайт у Сполученому Королівстві, який також вважається "островом динозаврів" і відомий своїми багатими родовищами копалин. У нових скам’янілостях вчені виявили виводкові камери, зяброві тканини, мінералізовані опори та виводок дитинчат на різних стадіях розвитку.

За словами вчених, у дитинчат мідій досить незвичайний шлях розвитку: починаючи зі стадії личинки в зябрах матері, молоді особини потім випускаються у воду, щоб паразитувати на рибах. Потім вони перетворюються на ювенільних мідій, після чого відокремлюються від риби й опускаються на дно річки, щоб розпочати своє нове самостійне життя.

Результати показали, що складна репродуктивна стратегія існувала принаймні з раннього крейдяного періоду. Захищені всередині мушлі матері, ці дитинчата двостулкових молюсків отримували запаси кальцію, накопичені в її зябрах, щоб вони могли виростити власні мушлі та бути готовими до життя у великому й широкому світі.

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