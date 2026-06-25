Одного з найнепомітніших ссавців несподівано сфотографували у лісі: він менший за домашню кішку (відео)

Фотопастка, встановлена в лісі, зафіксувала одного з найнепомітніших ссавців Тихоокеанського Північного Заходу — кільцехвостого єнота.

Дистанційні камери встановили в лісі Епштейна в горах Сіскію в штаті Орегон, який сьогодні перебуває під охороною організації Pacific Forest Trust. За допомогою цих фотопасток вчені зафіксували рідкісний випадок появи найнепомітнішої тварини Північної Америки — кільцехвостого єнота, пише PetaPixel.

Кільцехвостий єнот є родичем звичайного єнота, проте він також є одним із найнепомітніших ссавців Тихоокеанського Північного Заходу. Відомо, що ця тварина веде нічний спосіб життя і рідко стає об’єктом досліджень. Представники цього виду менші за домашню кішку і перебувають під захистом федерального закону ще до ухвалення Закону про охорону зникаючих видів.

Відео дня

На відео, знятому фотопастками, можна помітити, як кільцехвостий єнот зупиняється, щоб подивитися на відеокамеру, потім встає на задні лапи й оглядає околиці, а потім раптово тікає в темряву.

За словами співробітників Pacific Forest Trust, нове відео є доказом того, що активна робота з відновлення лісового масиву приносить свої плоди. Землевласники Білл і Сара Епштейн десятиліттями відновлювали сильно пошкоджений ліс та заміські будинки. Пара співпрацює з Pacific Forest Trust з метою укладення угоди про збереження лісу, який є домівкою для 16 рідкісних або вразливих видів тварин.

Дослідники зазначають, що кільцехвостий єнот — невеликий нічний хижак, якого описують як щось середнє між лисицею, кішкою та єнотом. Трохи більші за білку, ці тварини мають сірувато-коричневе забарвлення з характерним чорно-білим кільчастим хвостом.

Цікаво, що кільцехвостих єнотів іноді називають "шахтарськими кішками", оскільки поселенці та шахтарі у 19 столітті тримали цих тварин у своїх будинках для боротьби з гризунами. Спостереження вже показали, що кільцехвості єноти дуже добре лазять і здатні швидко пересуватися по уступах та обривах, перестрибуючи зі стіни на стіну. Вони також вміють підійматися по ущелинах, ставлячи лапи на одну стіну, а спину — на іншу. Тварини також можуть дуже швидко спускатися, повертаючи задні лапи на 180 градусів, що дозволяє подушечкам лап і кігтям залишатися в контакті з поверхнею.

Попри те, що кільцехвостий єнот є корінним мешканцем Північної Америки, він надзвичайно невловимий, полохливий і маловивчений. Тварини ведуть одиночний спосіб життя і активні від заходу до світанку, але більша частина їхньої активності припадає на нічні години.

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