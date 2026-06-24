З боліт виловили майже 4000 кг гігантських пітонів: величезні змії наполегливо завойовують світ

Дослідники виловили величезну кількість кілограмів бірманських пітонів — цей інвазивний вид загрожує цілісності екосистеми.

Вже за кілька тижнів у Флориді розпочнеться щорічний конкурс з вилову пітонів (Florida Python Challenge). Втім, учасникам буде складно побити новий рекорд, встановлений раніше вченими: у період з листопада 2025 року по квітень 2026 року вчені відловили 177 хижаків загальною вагою 3665 кілограмів, пише Popular Science.

Організація Conservancy of Southwest Florida оголосила результати останньої операції з вилову інвазивних бірманських пітонів (Python bivittatus) у болотах Еверглейдс, і ці результати значно перевершили їхні попередні досягнення.

За словами вчених, під час цього сезону вилову вони разом із колегами виловили близько чотирьох тонн змій. Для цього фахівці з охорони природи використовували радіотелеметрію для відстеження 40 раніше помічених самців пітонів, які отримали прізвисько "змії-розвідники".

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Біолог, фахівець з дикої природи Ієн Бартошек зазначає, що вони з колегами зосередилися на вагітних самках пітонів, кожна з яких виношувала в середньому близько 70 яєць і важила в середньому 43 кг. Найбільша самка пітона цього сезону важила 69 кілограмів і досягала у довжину близько 5 метрів. Загалом вченим вдалося вилучити з їхньої крихкої екосистеми близько 4100 невилуплених яєць пітонів.

За словами Бартошека, такі заходи з управління дозволяють стримувати місцеве розмноження пітонів. Вчені планують продовжити вилов пітонів і, зрештою, домогтися скорочення популяції інвазивних видів.

Зазначимо, що бірманські пітони вперше з’явилися у Флориді приблизно в 1970-х роках — вважається, що це сталося внаслідок незаконного випускання людьми екзотичних тварин у Еверглейдс. Завдяки клімату, схожому на їхнє природне середовище існування в Південно-Східній Азії, змії швидко розмножилися й піднялися на вершину харчового ланцюга. Зараз у субтропічному регіоні мешкає від 100 000 до 300 000 пітонів, що створює величезне навантаження на місцеву дику природу. Попередні дослідження показали, що приблизно в кожній четвертій самці пітона, спійманій заповідником, були виявлені останки білохвостого оленя.

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