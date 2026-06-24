Названо тварин, які найчастіше втікають із зоопарку: як їм це вдається

У новому дослідженні вчені склали рейтинг тварин, які найчастіше втікають із зоопарку.

У 2024 році японська макака з Хонсю потрапила на перші шпальти світових ЗМІ, втікши із зоопарку в Шотландському нагір’ї. Тоді мавпа переховувалася п’ять днів, поки її врешті-решт не виявили в місцевому саду, де макака ласувала арахісом і йоркширським пудингом, залишеними птахами, пише Science Focus.

У нещодавньому аналізі газети "The Washington Post" було проаналізовано новини з усього світу за останні 130 років про тварин, які втекли із зоопарків. Загалом було зафіксовано 134 втечі, 17 з яких скоїли мавпи та людиноподібні мавпи.

Зазначимо, що одна втеча не обов’язково означає втечу однієї тварини: наприклад, у 2024 році з дослідницького центру в Південній Кароліні, США, втекли 43 макаки-резуси. Вчені зазначають, що мова йде виключно про повні втечі, подібні до втечі на Хонсю — простими словами, тварини виходять за межі зоопарку, а не просто залишають клітку.

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За словами дослідників, список тварин, які втікають із зоопарків, очолили примати — на їхню частку припало 17 втеч; на другому місці — котячі, 16 втеч; велика рогата худоба — 15 втеч корів, буйволів та бізонів; птахи — 14 втеч.

Птахів особливо важко зловити. Аналіз записів австралійських зоопарків за період з 1870 по 2010 рік, проведений у 2015 році, показав, що саме птахи є тваринами, які найчастіше втікають — на їхню частку припадає майже половина всіх втеч хребетних. Цікаво, що серед птахів також спостерігався найнижчий рівень повернень.

До речі, найвідомішим птахом, що втік, вважається фламінго на прізвисько "Пінк Флойд", який втік зі свого вольєра в зоопарку округу Седжвік, штат Канзас, у 2005 році. Втім, сам папуга досить швидко пристосувався до життя в дикій природі. Останнє підтверджене спостереження було зафіксовано у 2023 році на узбережжі Техасу, що за понад 800 кілометрів від місця втечі.

Часто історії про втечі із зоопарків можуть здаватися кумедними, проте причини такої поведінки насправді не такі вже й веселі. За словами дослідників, найчастіше тварини перебувають у стані стресу й наражаються на ризик травмування або загибелі, а також можуть становити небезпеку для місцевої екосистеми. Тварин, що втекли, часто присипляють за допомогою транквілізаторів, але якщо небезпечна тварина потрапляє в громадське місце, її можуть навіть застрелити.

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