Названы животные, которые чаще всего сбегают из зоопарка: как им это удается

В новом исследовании ученые составили рейтинг животных, которые чаще всего сбегают из зоопарка.

В 2024 году японская макака Хонсю попала в заголовки мировых СМИ, сбежав из зоопарка в Шотландском высокогорье. Тогда обезьяна скрывалась пять дней, пока в конце концов ее не обнаружили в местном саду, где макака лакомилась арахисом и йоркширским пудингом, оставленным птицами, пишет Science Focus.

В недавнем анализе The Washington Post изучались новостные сообщения со всего мира за последние 130 лет о животных, сбегавших из зоопарков. В общей сложности было зафиксировано 134 побега, 17 из которых были совершены обезьянами и человекообразными обезьянами.

Отметим, что один побег не обязательно означает побег одного животного: например, в 2024 году из исследовательского центра в Южной Каролине, США, сбежали 43 макака-резуса. Ученые отмечают, что речь идет исключительно о полных побегах, подобных побегу в Хонсю — простыми словами, животные выходят за территорию зоопарка, а не просто покидают клетку.

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По словам исследователей, список животных, сбегающих из зоопарков, возглавили приматы — на их долю пришлось 17 побегов; на втором месте — кошачьи, 16 побегов; крупный рогатый скот — 15 побегов на коров, буйволов и бизонов; птицы — 14 побегов.

Птиц особенно трудно поймать. Анализ записей австралийских зоопарков за период с 1870 по 2010 год, проведенный в 2015 году, показал, что именно птицы являются наиболее часто сбегающими животными — на их долю приходится почти половина всех побегов позвоночных. Любопытно, что среди птиц также наблюдался самый низкий уровень возвращений.

К слову, самой известной сбежавшей птицей считается фламинго, по кличке Пинк Флойд, который сбежал из своего вольера в зоопарке округа Седжвик, штат Канзас, в 2005 году. Впрочем, сам попугай достаточно быстро приспособился к жизни в дикой природе. Последнее подтвержденное наблюдение было зафиксировано в 2023 году на побережье Техаса, более чем в 800 километрах от места побега.

Часто истории побегов из зоопарков могут казаться забавными, однако причины такого поведения на самом деле не так уж веселы. По словам исследователей, чаще всего животные находятся в состоянии стресса и подвергается риску травмы или смерти, а также может представлять опасность для местной экосистемы. Сбежавших животных часто усыпляют с помощью транквилизаторов, но если опасное животное попадает в общественное место, его могут даже застрелить.

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