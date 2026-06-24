У кошек нет друзей: ученые выяснили, зачем на самом деле животные вылизывают друг друга

Не всегда понятно, нравитесь ли вы своей кошке или безразличны ей, теперь оказывается, что они отчуждены даже от себе подобных.

Новое исследование показало, что кошки очень часто вылизывают друг друга вовсе не из-за теплых чувств. Они это делают, потому что злы, и собираются напасть на противника, пишет Daily Mail.

Команда ученых из Гентского университета в Бельгии провела исследование, чтобы проанализировать поведение кошек, в частности вылизывание друг друга. Широко считалось, что если кошка вылизывает другую кошку – поведение, известное как “аллогруминг” – то эти две кошки друзья.

Однако эксперты обнаружили, что на самом деле это может быть признаком конфликта между животными.

“Аллогруминг также может использоваться в контексте социальной напряженности”, – написали они в журнале Applied Animal Behaviour Science.

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“Социально напряженные кошки демонстрируют асимметричные позы, прижатые уши и смещенное поведение. В этих контекстах взаимное вылизывание может использоваться либо как форма умиротворения, чтобы избежать эскалации конфликта, либо как тонкий агонистический сигнал для скрытого разрешения конфликта”, - добавляют ученые.

Для своего исследования ученые привлекли 53 человека, у которых было по две кошки. Владельцев попросили снимать на видео, как их кошки вылизывают друг друга.

Результаты показали, что взаимное вылизывание может использоваться кошками как тонкий агрессивный сигнал.

“Кошки предпочитают использовать тонкое предупреждение, а не когти или зубы, поскольку сами рискуют получить травму в драке. Поэтому взаимное вылизывание также может использоваться как тонкий агрессивный сигнал, например, когда обе кошки хотят занять любимое место на солнце”, - добавляют авторы исследования.

Они заметили, что иногда, когда одна кошка лижет другую, часто в шею, другая прижимает уши, потому что ей не особенно нравится такое взаимодействие. Была выявлена ​​еще одна модель поведения, включающая поглаживание лапой, царапание и укусы.

Но не во всех случаях аллогруминг был признаком агрессии. Иногда, такое поведение может укреплять социальные связи, служить гигиенической цели или помогать животному расслабиться.

Кошка часто сосредотачивает груминг именно на голове или ушах. Уши кошек очень чувствительны, и в этой области расположены пахучие железы, что делает это приятным для животного.

“Мы заметили, что взаимный груминг также связан с игрой. Когда кошки играют, они борются. Мы наблюдали, что многие кошки боролись, и иногда для начала игры использовался взаимный груминг”, - подытожили авторы исследования.

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