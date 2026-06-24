У кішок немає друзів: вчені з"ясували, навіщо насправді тварини вилизують одна одну

Не завжди зрозуміло, чи подобаєтеся ви своїй кішці, чи вона ставиться до вас байдуже, а тепер виявляється, що вони відчужені навіть від своїх родичів.

Нове дослідження показало, що кішки дуже часто вилизують одна одну зовсім не через теплі почуття. Вони роблять це, бо розлючені й збираються напасти на супротивника, пише Daily Mail.

Команда вчених з Гентського університету в Бельгії провела дослідження, щоб проаналізувати поведінку котів, зокрема те, як вони вилизують одне одного. Широко вважалося, що якщо кішка вилизує іншу кішку — поведінка, відома як "аллогрумінг" — то ці дві кішки є друзями.

Однак експерти виявили, що насправді це може бути ознакою конфлікту між тваринами.

"Аллогрумінг також може використовуватися в контексті соціальної напруженості", — написали вони в журналі "Applied Animal Behaviour Science".

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"Соціально напружені коти демонструють асиметричні пози, притиснуті вуха та змінену поведінку. У таких ситуаціях взаємне облизування може використовуватися або як засіб заспокоєння, щоб уникнути ескалації конфлікту, або як тонкий агоністичний сигнал для прихованого вирішення конфлікту", — додають вчені.

Для свого дослідження вчені залучили 53 особи, у яких було по дві кішки. Власників попросили знімати на відео, як їхні кішки вилизують одна одну.

Результати показали, що взаємне вилизування може використовуватися кішками як тонкий агресивний сигнал.

"Кішки воліють використовувати тонке попередження, а не кігті чи зуби, оскільки самі ризикують отримати травму під час бійки. Тому взаємне вилизування також може використовуватися як тонкий агресивний сигнал, наприклад, коли обидва коти хочуть зайняти улюблене місце на сонці", — додають автори дослідження.

Вони помітили, що іноді, коли одна кішка лиже іншу, найчастіше в області шиї, інша притискає вуха, оскільки їй не дуже подобається така взаємодія. Була виявлена ще одна модель поведінки, що включає погладжування лапою, дряпання та укуси.

Однак не у всіх випадках алогрумінг був ознакою агресії. Іноді така поведінка може зміцнювати соціальні зв’язки, слугувати гігієнічним цілям або допомагати тварині розслабитися.

Кішка часто зосереджує догляд саме на голові або вухах. Вуха кішок дуже чутливі, і в цій ділянці розташовані пахучі залози, що робить це приємним для тварини.

"Ми помітили, що взаємне вилизування також пов’язане з грою. Коли кішки граються, вони борються. Ми спостерігали, що багато кішок боролися, і іноді для початку гри використовувалося взаємне вилизування", — підсумували автори дослідження.

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