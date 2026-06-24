США захоплюють кролики-Франкенштейни: з їхніх голів стирчать моторошні щупальця (фото)

У кількох американських штатах з’являється дедалі більше повідомлень про кроликів, які виглядають як гротескні рогаті істоти з чорними наростами, що стирчать з голови й схожі на щупальця.

Протягом останніх кількох місяців мешканці Вісконсіна, Міннесоти та Нью-Йорка у США повідомляють про масову появу в цих штатах моторошних кроликів. Незважаючи на те, що тварини виглядають так, ніби вибралися з пекла, вчені вважають, що цьому є простіше пояснення, пише Daily Mail.

За словами вчених, ці кролики насправді заражені вірусом папіломи кролика (CRPV), також відомим як вірус папіломи Шопа, який викликає ракові ураження, що нагадують роги. Як правило, нарости з’являються на голові або поруч із нею.

Зазначимо, що це вже не перший рік, коли з’являються повідомлення про дивних кроликів — вперше про них повідомили у серпні 2025 року, коли тварин помітили у штаті Колорадо. Тоді Департамент парків та дикої природи Колорадо закликав громадськість уникати дотиків до заражених кроликів або спроб їм допомогти. Вважається, що вірус не передається людям і домашнім тваринам, але вчені все ж радять триматися від тварин подалі.

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Відомо, що вірус поширюється переважно через комарів і кліщів, які кусають заражену тварину та передають їй захворювання, що змінює ДНК. Вчені також зазначають, що вірус SPV рідко поширюється при прямому контакті між цими кроликами, і не відомо про випадки зараження людей комахами через укус.

Першими ознаками наявності вірусу у кролика є червоні, підняті плями на шкірі, які з часом перетворюються на бородавкоподібні пухлини. У багатьох випадках ці бородавки перетворюються на кератинізовані папіломи — "роги" та "щупальця", які можна побачити у кроликів Середнього Заходу. На жаль, деякі з них зрештою можуть перетворитися на плоскоклітинну карциному — серйозний рак шкіри, який може бути смертельним, якщо пошириться і не буде вилікуваний на ранній стадії.

Експерти також зазначають, що власникам домашніх тварин слід триматися подалі від кроликів, щоб уникнути зараження своїх улюбленців. Однак, якщо укус комахи заразить кролика вірусом, ветеринари можуть хірургічним шляхом видалити пухлини до того, як вони стануть злоякісними.

Відомі випадки, коли новоутворення загоюються самі по собі, проте місцеві жителі стверджують, що у диких кроликів у цьому районі нарости стають дедалі більшими. Пухлини з часом можуть стати настільки великими, що заважатимуть кролику їсти, що призведе до його голодної смерті.

Дослідники зазначають, що пухлини, як правило, розвиваються на вухах, повіках або інших частинах голови. Внаслідок цього кролик іноді не може бачити або чути.

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