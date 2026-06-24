США захватывают кролики-Франкенштейны: из их головы торчат жуткие щупальца (фото)

В нескольких американских штатах появляется все больше сообщений о кроликах, выглядящих как гротескные рогатые существа с черными наростами, торчащими из головы и похожими на щупальца.

В последние несколько месяцев жители Висконсина, Миннесоты и Еью Йорка в США сообщают о массовом появлении в штатах жутких кроликов. Несмотря на то, что животные выглядят так, будто выбрались из ада, ученые считают, что тому есть более простое объяснение, пишет Daily Mail.

По словам ученых, эти кролики на самом деле заражены вирусом папилломы кролика (CRPV), также известным как вирус папилломы Шопа, который вызывает раковые поражения, напоминающие рога. Как правило, наросты появляются на голове или рядом с ней.

Отметим, что это не первый год, когда появляются сообщения о появлении странных кроликов — впервые о них заявили в августе 2025 года, когда животных заметили в штате Колорадо. В то время Департамент парков и дикой природы Колорадо призвал общественность избегать прикосновений к зараженным кроликам или попыток им помочь. Считается, что вирус не передается людям и домашним животным, но ученые все же советуют держаться от животных подальше.

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Известно, что вирус распространяется в основном через комаров и клещей, которые кусают зараженное животное и передают ему заболевание, изменяющее ДНК. Ученые также отмечают, что вирус SPV редко распространяется при прямом контакте между этими кроликами, и нет известных случаев заражения людей насекомыми через укус.

Первыми признаками наличия вируса у кролика являются красные, приподнятые пятна на коже, которые со временем превращаются в боодавкообразные опухоли. Во многих случаях эти бородавки развиваются в кератинизированные папилломы — "рога" и "щупальца", которые можно увидеть растущими у кроликов Среднего Запада. Увы, некоторые из них в конце концов могут преобразоваться в плоскоклеточную карциному — серьезный рак кожи, который может быть смертельным, если распространится и не будет вылечен на ранней стадии.

Эксперты также отмечают, что владельцам домашних животных следует держаться подальше от кроликов, чтобы избежать заражения питомцев. Однако, если укус насекомого заразит кролика вирусом, ветеринары могут хирургическим путем удалить опухоли до того, как они станут злокачественными.

Известны случаи, когда новообразования заживают сами по себе, однако местные жители утверждают, что у диких кроликов в этом районе наросты становятся все больше. Опухоли со временем могут стать настолько большими, что будут мешать кролику есть, вызывая у него голодную смерть.

Исследователи отмечают, что опухоли, как правило, развиваются на ушах, веках или других частях головы. В результате чего кролик порой не может видеть или слышать.

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