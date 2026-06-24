Из болот выловили почти 4000 кг гигантских питонов: огромные змеи настойчиво захватывают мир

Исследователи извлекли огромное количество килограммов бирманских питонов — инвазивный вид угрожает целостности экосистемы.

Всего через несколько недель во Флориде стартует ежегодный конкурс по отлову питонов (Florida Python Challenge). Впрочем, участникам будет сложно переплюнуть новый рекорд, установленный ранее учеными: в период с ноября 2025 по апрель 2026 года ученые отловили 177 хищников общим весом 3665 килограммов, пишет Popular Science.

Организация Conservancy of Southwest Florida объявила результаты последней операции по отлову инвазивных бирманских питонов Python bivittatus) в болотах Эверглейдс, и результаты значительно превзошли их предыдущие достижения.

По словам ученых, в этом сезоне отлова они с коллегами отловили около четырех тонн змей. Для этого специалисты по охране природы использовали радиотелеметрию для отслеживания 40 ранее помеченных самцов питонов, получивших прозвище "змеи-разведчики".

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Биолог, специалист по дикой природе Иэн Бартошек отмечает, что они с коллегами сосредоточились на беременных самках питонов, каждая из которых вынашивала в среднем около 70 яиц и весила в среднем 43 кг. Самая крупная самка питона в этом сезоне весила 69 килограммов и достигала в длину около 5 метров. В общей сложности ученым удалось извлечь их хрупкой экосистемы около 4100 невылупившихся яиц питонов.

По словам Бартошека, подобные меры по управлению позволяют подавлять местное размножение питонов. Ученые планируют продолжить отлов питонов и в конце концов увидеть сокращение популяции инвазивных видов.

Отметим, что впервые бирманские питоны впервые появились во Флориде примерно в 1970-х годах — считается, это произошло в результате незаконного выпуская людьми экзотических животных в Эверглейдс. Благодаря климату, схожему с их естественной средой обитания в Юго-Восточной Азии, змеи быстро размножились и поднялись на вершину пищевой цепи. Сейчас в субтропическом регионе обитает от 100 000 до 300 000 питонов, что создает огромную нагрузку на местную дикую природу. Предыдущие исследования показали, что примерно в каждой четвертой самке питона, пойманной заповедником, были обнаружены останки белохвостого оленя.

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