Одного из самых неуловимых млекопитающих неожиданно запечатлели в лесу: меньше домашней кошки (видео)

Фотоловушка, установленная в лесу, запечатлела одно из самых неуловимых млекопитающих Тихоокеанского Северо-Запада — кольцехвостого енота.

Дистанционные камеры установили в лесу Эпштейна в горах Сискию в Орегоне, который сегодня находится под охраной организации Pacific Forest Trust. С помощью этих фотоловушек ученые зафиксировали редкий случай появления самого неуловимого животного Северной Америки — кольцехвостого енота, пишет PetaPixel.

Кольцехвостый енот является родственником обыкновенного енота, однако он также является одним из самых неуловимых млекопитающих Тихоокеанского Северно-Запада. Известно, что это животное ведет ночной образ жизни и редко изучается. Представители этого вида меньше домашней кошки и находятся под защитой федерального закона еще до принятия Закона об охране исчезающих видов.

Відео дня

На видео, снятом фотоловушками, можно заметить, как кольцехвостый енот останавливается, чтобы посмотреть на видеокамеру, далее встает на задние лапы и осматривает окрестности, а затем внезапно убегает в темноту.

По словам сотрудников Pacific Forest Trust, новое видео является доказательством того, что активная работа по восстановлению лесного массива приносит свои плоды. Землевладельцы Билл и Сара Эпштейн десятилетиями восстанавливали сильно поврежденный лес и загородные дома. Пара сотрудничает с Pacific Forest Trust для завершения соглашения о сохранении рабочего леса, который является домом для 16 редких или уязвимых видов животных.

Исследователи отмечают, что кольцехвостый енот — небольшой ночной хищник, которого описывают как нечто среднее между лисой, кошкой и енотом. Ненамного крупнее белки, эти животные имеют серовато-коричневый окрас с характерным черно-белым кольчатым хвостом.

Любопытно, что кольцехвостых енотов порой называют "шахтерскими кошками", поскольку поселенцы и шахтеры в 19 веке держали этих животных в своих домах для борьбы с грызунами. Наблюдения уже показали, что кольцехвостые еноты очень хорошо лазают и способны быстро передвигаться по уступам и обрывам, перепрыгивая со стены на стену. Они также умеют карабкаться по расщелинам, ставя лапы на одну стену, а спину на другую. Животные также могут очень быстро спускаться, поворачивая задние лапы на 180 градусов, что позволяет подушечкам лап и когтям оставаться в контакте с поверхностью.

Несмотря на то, что кольцехвостый енот является коренным обитателем Северной Америки, он крайне неуловим, пуглив и мало изучен. Животные предпочитают одиночный образ жизни и активны от заката до рассвета, но большая часть их активности приходится на темные часы.

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