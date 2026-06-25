Жуткое лицо с полной пастью острых зубов таится под песком на пляже: что это за скрытая угроза

Отдыхающих на пляже может ждать неприятный сюрприз в виде злобного лица скрытого под песком — если наступить на него, это причинит невероятную боль.

Один взгляд на лицо обыкновенного звездочета (Uranoscopus sulphureus) почти наверняка отпугнет вас: огромная, надутая пасть полна зубов, а выпученные глаза устремлены вверх. По сути, лицо выглядит как маленький, гротескный человек, зарытый в песок и очень злой — если на него наступить, это причинит невероятную боль, пишет Science Focus.

На самом деле, по словам ученых, обыкновенные звездочеты изо всех сил стараются оставаться незамеченными — это хищники-засадчики. В большинстве случаев рыбы зарывают большую часть своего тела в песчаное дно, используя свои широкие грудные плавники, чтобы отодвинуть субстрат, оставляя только глаза торчащими вверх и пасть, готовую проглотить все, что проплывет мимо.

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Если добычи нет, обыкновенные звездочеты могут заманить ее: изо рта рыбы торчит пушистый лоскут кожи, который может обмануть проплывающих мимо рыб и крабов, заставив их думать, что перед ними извивающийся червь. Когда крабы и рыбы подплывают, чтобы исследовать добычу, звездочеты быстро всасывают воду в свои широкие рты, создавая сильный вакуум и заглатывая добычу в мгновение ока.

Однако охота еще не все, обыкновенные звездочеты также хорошо приспособлены для самозащиты: у них есть несколько ядовитых шипов, которые наносят болезненный укус. По словам ученых, обыкновенные звездочеты достигают около 45 сантиметров в длину и обитают в тропических водах Индийского и Тихого океанов, от Красного моря до Фиджи и Тонги. Впрочем, около 50 других видов звездочетов обитают в водах по всему миру, и все они ядовиты.

Не менее любопытно и то что обыкновенные звездочеты могут генерировать электрический разряд с помощью специализированных клеток между глазами. Этот вид один из немногих, кто игнорирует правила техники безопасности, запрещающие смешивать воду и электричество.

Предыдущие исследования уже показали, что по меньшей мере шесть раз разные группы рыб независимо друг от друга развивали способность генерировать электрические разряды, которые они используют в различных целях. Наиболее известны и сильны электрические угри из бассейна Амазонки, которые производят поистине шокирующий разряд в 200 вольт, чтобы обездвижить свою добычу.

Еще одним примером являются рыбы-слоны, использующие более слабый электрический ток для ориентации в мутных реках, подобно тому как летучие мыши используют эхолокацию. В то же время обычные звездочеты используют электрические разряды в качестве средства отпугивания.

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