Дома захватывают мыши-мутанты с измененной ДНК: может начаться "Чума 2.0"

Ученые обнаружили у крыс и мышей, которые живут в крупных городах, тревожные изменения в ДНК. Новые мутации делают грызунов более устойчивыми к ядам.

Исследователи из Университета Рутгерса в Нью-Джерси обнаружили, что подавляющее большинство мелких домовых мышей и крупных бурых крыс в Нью-Йорке, Нью-Джерси, Пенсильвании и Вашингтоне генетически мутировали, став более устойчивыми к ядам, пишет Daily Mail.

В частности, у 5 из 6 протестированных грызунов была обнаружена как минимум одна мутация в гене Vkorc1, которая, как было установлено, влияет на эффективность ядов.

В ходе исследования были проверены около 300 домовых мышей и бурых крыс, из которых более 69% имели дополнительные генетические мутации. Другими словами, эти грызуны стали невосприимчивыми к распространенным ядам, которые используются в дезинсекции.

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Больше всего генетических изменений было найдено у более мелких домовых мышей, длина которых обычно составляет от 5 до 10 см. Они могут пролазить в самые узкие щели, чтобы проникнуть в дома.

В это же время, бурая крыса или канализационная крыса, которая вырастает до 25 см в длину, накопила меньше мутаций ДНК.

“Генетические мутации не являются чем-то особенным у этих существ. Но мы обнаружили, что у домовой мыши наблюдается множество генетических мутаций, связанных с устойчивостью к родентицидам”, - говорит ведущий автор исследования Цзинь-Цзя Ю из Университета Рутгерса.

На протяжении десятилетий грызуны несут угрозу для общественного здравоохранения, особенно в крупных городах. Грызуны являются основным источником передачи таких заболеваний, как хантавирус, сальмонелла и чума.

Ю отметил, что более мелкие мыши, вероятно, мутируют быстрее, чем бурые канализационные крысы, которых люди привыкли видеть на улицах, потому что этот вид, как правило, более любопытен. Домовые мыши чаще едят незнакомую пищу, что приводит к тому, что они чаще попадаются на приманки для грызунов.

Чем больше эти крошечные грызуны подвергаются воздействию смертельных ядов, тем больше у их ДНК шансов на мутацию. Она защищает их от болезней и смерти, что делает существующие методы борьбы с вредителями менее эффективными.

Хотя чума может быть крайне редким заболеванием, которым люди могут заразиться при контакте с мышами и крысами, недавно возникли новые опасения по поводу возвращения хантавируса.

Хантавирусы — это смертельно опасный штамм респираторных заболеваний, которые обычно распространяются при вдыхании частиц, выделяемых пометом, мочой или слюной грызунов. Укусы и царапины животных также могут вызывать инфекцию.

Ранние симптомы включают лихорадку, усталость и мышечные боли, которые позже могут перерасти в головные боли, озноб, тошноту, рвоту и диарею. Эксперты в области здравоохранения предупреждают, что устойчивый штамм хантавируса может стать причиной будущей пандемии.

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