Будинки захоплюють миші-мутанти зі зміненою ДНК: може розпочатися "Чума 2.0"

Вчені виявили у щурів і мишей, які мешкають у великих містах, тривожні зміни в ДНК. Нові мутації роблять гризунів більш стійкими до отрут.

Дослідники з Університету Рутгерса в Нью-Джерсі виявили, що переважна більшість дрібних домашніх мишей та великих бурих щурів у Нью-Йорку, Нью-Джерсі, Пенсильванії та Вашингтоні генетично мутували, ставши більш стійкими до отрут, пише Daily Mail.

Зокрема, у 5 із 6 протестованих гризунів було виявлено щонайменше одну мутацію в гені Vkorc1, яка, як було встановлено, впливає на ефективність отрут.

У ході дослідження було перевірено близько 300 домашніх мишей та бурих щурів, з яких понад 69 % мали додаткові генетичні мутації. Іншими словами, ці гризуни стали несприйнятливими до поширених отрут, які використовуються для дезінсекції.

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Найбільше генетичних змін було виявлено у дрібніших домашніх мишей, довжина яких зазвичай становить від 5 до 10 см. Вони можуть пролазити крізь найвужчі щілини, щоб проникнути в будинки.

Водночас бура щур або каналізаційна щур, яка досягає 25 см у довжину, накопичила менше мутацій у ДНК.

"Генетичні мутації не є чимось особливим для цих істот. Але ми виявили, що у домашньої миші спостерігається безліч генетичних мутацій, пов’язаних зі стійкістю до родентицидів", — каже провідний автор дослідження Цзінь-Цзя Ю з Університету Рутгерса.

Протягом десятиліть гризуни становлять загрозу для громадського здоров’я, особливо у великих містах. Гризуни є основним джерелом передачі таких захворювань, як хантавірус, сальмонела та чума.

Ю зазначив, що дрібніші миші, ймовірно, мутують швидше, ніж бурі каналізаційні щури, яких люди звикли бачити на вулицях, оскільки цей вид, як правило, більш допитливий. Домашні миші частіше їдять незнайому їжу, що призводить до того, що вони частіше потрапляють на приманки для гризунів.

Чим більше ці крихітні гризуни піддаються впливу смертельних отрут, тим більше у їхньої ДНК шансів на мутацію. Вона захищає їх від хвороб і смерті, що робить існуючі методи боротьби зі шкідниками менш ефективними.

Хоча чума є вкрай рідкісним захворюванням, яким люди можуть заразитися під час контакту з мишами та щурами, нещодавно з’явилися нові побоювання щодо повернення хантавірусу.

Хантавіруси — це смертельно небезпечний штам респіраторних захворювань, які зазвичай поширюються під час вдихання частинок, що виділяються з екскрементами, сечею або слиною гризунів. Укуси та подряпини тварин також можуть спричинити інфекцію.

Ранні симптоми включають лихоманку, втому та м’язові болі, які згодом можуть перерости в головний біль, озноб, нудоту, блювоту та діарею. Експерти в галузі охорони здоров’я попереджають, що стійкий штам хантавірусу може стати причиною майбутньої пандемії.

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