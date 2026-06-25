Моторошне обличчя з ротом, повним гострих зубів, ховається під піском на пляжі: що це за прихована загроза

На відпочивальників на пляжі може чекати неприємний сюрприз у вигляді зловісного обличчя, прихованого під піском — якщо наступити на нього, це спричинить неймовірний біль.

Один погляд на обличчя звичайного зіркоїда (Uranoscopus sulphureus) майже напевно відлякає вас: величезна, надута паща сповнена зубів, а вирячені очі спрямовані вгору. По суті, обличчя виглядає як маленька, гротескна людина, зарита в пісок і дуже зла — якщо на неї наступити, це заподіє неймовірний біль, пише Science Focus.

Насправді, за словами вчених, звичайні зіркоподібні риби щосили намагаються залишатися непоміченими — це хижаки, які полюють із засідки. У більшості випадків риби заривають більшу частину свого тіла в піщане дно, використовуючи свої широкі грудні плавники, щоб відсунути субстрат, залишаючи лише очі, що стирчать вгору, та пащу, готову проковтнути все, що пропливе повз.

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Якщо здобичі немає, звичайні зіркоподібні можуть її заманити: з рота риби стирчить пухнастий клапоть шкіри, який може обдурити риб і крабів, що пропливають повз, змусивши їх думати, що перед ними звивається черв’як. Коли краби та риби підпливають, щоб дослідити здобич, зіркоподібні риби швидко всмоктують воду у свої широкі роти, створюючи сильний вакуум і заковтуючи здобич в одну мить.

Однак полювання — це ще не все: звичайні зірочки також добре пристосовані до самозахисту: у них є кілька отруйних шипів, які завдають болючого укусу. За словами вчених, звичайні зіркоподібні медузи досягають близько 45 сантиметрів у довжину й мешкають у тропічних водах Індійського та Тихого океанів, від Червоного моря до Фіджі та Тонги. Втім, близько 50 інших видів морських зірок мешкають у водах по всьому світу, і всі вони отруйні.

Не менш цікавим є й те, що звичайні зірколови можуть генерувати електричний розряд за допомогою спеціальних клітин між очима. Цей вид — один із небагатьох, хто ігнорує правила техніки безпеки, які забороняють поєднувати воду та електрику.

Попередні дослідження вже показали, що щонайменше шість разів різні групи риб незалежно одна від одної розвинули здатність генерувати електричні розряди, які вони використовують для різних цілей. Найбільш відомі й найпотужніші — електричні вугри з басейну Амазонки, які генерують справді шокуючий розряд у 200 вольт, щоб знерухомити свою здобич.

Ще одним прикладом є риби-слони, які використовують слабший електричний струм для орієнтації в каламутних річках, подібно до того, як кажани використовують ехолокацію. Водночас звичайні зіркоподібні риби використовують електричні розряди як засіб відлякування.

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