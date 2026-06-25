Найдено старейшее свидетельство материнской заботы в мире: ему не менее 125 млн лет (видео)

Исследователи обнаружили окаменелость, которая является старейшим известным ископаемым свидетельством материнской заботы.

Если задуматься о великих матерях животного царства, на ум приходят слонихи-матриархи, возглавляющие поколения; жабы, носящие потомство на спине; пауки, которые буквально становятся пищей для своих детенышей. Моллюски значительно реже приходят на ум, но ученые теперь выяснили, что это неправильно, пишет IFLScience.

Недавно описанная окаменелость, содержащая эмбрионы, доказывает, что древние моллюски защищали и вынашивали своих детенышей еще со времен динозавров. Авторы отмечают, что новое открытие знаменует собой старейшее известное ископаемое свидетельство материнской заботы у моллюсков, к которым относятся такие виды, как мидии, устрицы и моллюски.

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Тонкий срез одного из "беременных" ископаемых двустворчатых моллюсков с острова Уайт Фото: University of Portsmouth

По словам специалиста по ископаемым моллюскам, доктора Мартина Мунта, до сих пор эта репродуктивная стратегия были известна лишь по ныне живущим видам. Но теперь ученым предоставилась редкая возможность заглянуть в то, как размножались древние пресноводные моллюски. Полученные данные также помогают объяснить, как эти животные размножались древние пресноводные моллюски.

Древняя жизнь редко сохраняется, но на этот раз ученым повезло: им удалось заглянуть внутрь двустворчатого моллюска с возрастом 125 миллионов лет. Команда обнаружила микроскопические эмбрионы и личинки, сохранившиеся в его жабрах. Исключительная сохранность была обнаружена у Margaritifera valdensis, пресноводного двустворчатого моллюска, отдаленно родственного современным пресноводным жемчужным мидиям.

Отметим, что окаменелость была найдена на острове Уайт в Соединенном Королевстве, который также считается "островом динозавров" и известен богатыми ископаемыми месторождениями. В новых окаменелостях ученые обнаружили выводковые камеры, жаберные ткани, минерализованные опоры и выводок детенышей на разных стадиях развития.

По словам ученых, у детенышей мидий довольно необычный путь развития: начиная со стадии личинки в жабрах матери, молодые особи затем выпускаются в воду, чтобы паразитировать на рыбах. Затем они метаморфозируются в ювенильные мидии, после чего отделяются от рыбы и падают на дно реки, чтобы начать свою новую самостоятельную жизнь.

Результаты показали, что сложная репродуктивная стратегия существовала по крайней мере с раннего мелового периода. Защищенные внутри раковины матери, эти детеныши двустворчатых моллюсков получали запасы кальция, накопленные в ее жабрах, чтобы они могли вырастить собственные раковины и быть готовыми к жизни в большом и широком мире.

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