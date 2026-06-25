Названо неочевидний фактор розвитку деменції у собак: на що власникам варто звернути увагу (відео)

Дослідники визначили специфічну фізичну ознаку, яка, на думку вчених, може свідчити про деменцію у собак.

Деменція вражає як людей, так і собак, і хоча це захворювання має іншу назву, воно є не менш руйнівним для власників собак. Це захворювання відоме як синдром когнітивної дисфункції або собача когнітивна дисфункція, і статистика свідчить про те, що воно вражає до 60% собак віком понад 11 років, пише Science Alert.

Відрізнити синдром когнітивної дисфункції (СКД) від нормального старіння може бути досить складно: ознаки можуть включати зміни у режимі сну та соціальній поведінці собаки, а також сплутаність свідомості або втрату орієнтації у знайомих місцях.

Тепер нове дослідження команди з Університету штату Північна Кароліна припускає наявність специфічної фізичної ознаки, яка може вказувати на деменцію у собак — йдеться про зміну довжини кроку передніх лап. Втім, автори застерігають, що довжина кроку сама по собі не може слугувати діагнозом деменції у собак. Справа в тому, що на ходу можуть впливати й інші фактори, зокрема хронічний біль.

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І все ж результати свідчать про те, що довжина кроку передньої лапи може слугувати корисним об’єктивним показником для моніторингу собак похилого віку поряд із когнітивними опитувальниками та ветеринарними оглядами.

За словами ветеринарного неврологині Наташі Олбі з Університету штату Північна Кароліна, вона разом із колегами виявила, що довжина кроку передньої лапи у собак зменшується з віком, але, що ще важливіше, зменшується при когнітивних порушеннях. Більше того, вчені виявили, що вплив зниження когнітивних функцій сильніший, ніж вплив самого віку.

Нове дослідження ґрунтується на аналізі 88 літніх собак, серед яких були як самки, так і самці, як чистокровні, так і мішані породи. Для включення в дослідження собаки мали досягти щонайменше 75 % від очікуваної тривалості життя, виходячи з їхнього розміру та породи.

Команда проаналізувала безліч різних змінних; зокрема, тварин піддали фізичним, неврологічним, фізіологічним та ортопедичним тестам для оцінки всіх показників — від зору та слуху до рухливості та фізичної сили.

Під час експериментів, що проводилися кожні півроку протягом кількох років, собак випускали вздовж 5-метрової доріжки, щоб вони йшли у своєму темпі — в експериментах не використовували заохочення чи ласощі. Результати показали, що менша довжина кроку корелювала з нижчими результатами когнітивних тестів, навіть з урахуванням віку та хронічних захворювань — але лише на передніх лапах.

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