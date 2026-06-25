Назван неочевидный фактор деменции у собаки: на что владельцам стоит обратить внимание (видео)

Исследователи назвали специфический физический признак, который, как считают ученые, может указывать на деменцию у собак.

Деменция поражает как людей, так и собак, и хотя заболевание имеет другое название, она не менее разрушительна для владельцев собак. Заболевания известно как синдром когнитивной дисфункции или собачья когнитивная дисфункция, и статистика свидетельствует о том, что она поражает до 60% собак старше 11 лет, пишет Science Alert.

Отличить синдром когнитивной дисфункции (СКД) от нормального старения может быть весьма непросто: признаки могут включать изменения в режиме сна и социальном поведении собаки, а также спутанность сознания или потерю ориентации в знакомых местах.

Теперь новое исследование команды из Университета штата Северная Каролина предполагает наличие специфического физического признака, который может указывать на деменцию у собак — речь об изменении длины шага передних лап. Впрочем, авторы предупреждают, что длина шага сама по себе не может диагностировать деменцию у собак. Дело в том, что на походку могут влиять и другие факторы, включая хроническую боль.

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И все же результаты указывают на то, что длина шага передней лапы может служить полезным объективным показателем для мониторинга стареющих собак наряду с когнитивными опросниками и ветеринарными осмотрами.

По словам ветеринарного невролога Наташи Олби из Университета штата Северная Каролина, они с коллегами обнаружили, что длина шага передней лапы у собак уменьшается с возрастом, но, что еще важнее, уменьшается при когнитивных нарушениях. Более того, ученые обнаружили, что влияние снижения когнитивных функций сильнее, чем влияние самого возраста.

Новое исследование основано на анализе 88 пожилых собак, включая самок и самцов, чистокровных и метисов. Для включения в исследование собаки должны были достичь как минимум 75% от ожидаемой продолжительности жизни, исходя из их размера и породы.

Команда проанализировала множество различных переменных, в том числе животные подверглись физическим, неврологическим, физиологическим и ортопедическим тестам для оценки всего, от зрения и слуха до подвижности и физической силы.

В ходе экспериментов, проводившихся каждые полгода в течение нескольких лет, собак высаживали вдоль 5-метровой дорожки, чтобы они ходили в своем темпе — в экспериментах не использовали поощрения или лакомства. Результаты показали, что более короткая длина шага коррелировала с более низкими результатами когнитивных тестов, даже с учетом возраста и хронических заболеваний — но только на передних лапах.

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