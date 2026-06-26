Кошкам не нравится, как люди гладят их: что мы делаем не так

Эксперты считают, что большинство людей, вероятно, гладят свою кошку совершенно неправильно. К счастью, ученые рассказали, как правильно гладить питомца.

Люди и кошки живут бок о бок тысячелетиями, однако за все это время мы, похоже, так и не научились гладить своих питомцев. Владельцам может казаться, что поглаживание — проверенный способ сблизиться со своей кошкой, но нет никакой гарантии, что животному понравится этот физический контакт, пишет Science Focus.

По словам эксперта по поведению кошек из Ноттингемского университета Трента, доктора Лорен Финка, несмотря на то, что некоторым кошкам, безусловно, нравится, когда их много гладят, многие из животных, вероятно, не хотят, чтобы их гладили так, как люди обычно это делают. Эксперты считают, что наши животные попросту терпят такое взаимодействие из-за преимуществ, которые приносит общение с нами.

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Дело в том, что кошки как вид не являются по своей природе социальными или тактильными. А потому, наши питомцы, вероятно, просто терпят наши ласки только для того, чтобы получить лакомство. Более того, это особенно справедливо, когда речь идет о поглаживаниях задней части животного.

По словам доктора Финка, с научной точки зрения нам известно об этом очень мало: людям часто кажется, что кошкам нравится, когда их гладят у основания хвоста, исследования показывают, что на самом деле это может вызывать у кошек наиболее негативные поведенческие реакции. Помимо нижней части спины, эксперт советует избегать прикосновений к животу, поскольку животные эволюционно приспособлены к защите этой области. Жизненно важные органы кошки находятся на виду у пупка, поэтому прикосновения к этой области могут восприниматься как угроза.

И все же, существует большая вариативность в том, что нравится кошкам. Это также зависит от характера животного и от раннего опыта. Кошки, которых берут на руки и социализируют с раннего возраста — особенно в "чувствительный" период от двух до восьми недель — обычно с большей вероятностью будут получать удовольствие от прикосновений. Однако даже это не гарантирует, что нам следует гладить кошку — вместо этого доктор Финка советует обращать внимание на язык тела кошки.

Эксперты отмечают, что нам следует обращать внимание на такие тонкие признаки раздражения:

резкий поворот головы к рукам;

резкий поворот головы, чтобы посмотреть на вас;

кошки замирают и перестают поощрять взаимодействие;

уши направлены вперед, слегка повернуты или прижаты;

облизывание носа;

тряска головой;

внезапный приступ вылизывания;

взъерошенная шерсть;

взмах или подергивание хвостом.

Как правильно гладить кошку

Эксперты советуют гладить животных вокруг морды — преимущественно щеки, основание ушей и подбородок. Считается, что это может быть связано с тем, что в этих областях морды много кожных желез, вырабатывающих запах. Впрочем, ученые предупреждают, что кошкам может понравиться поглаживания и в других частях тела.

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