Этот кошачий паразит заражает миллиарды людей: может менять поведение человека

Паразит Toxoplasma gondii является основной причиной потери зрения и других серьезных осложнений, и даже может изменять поведение людей.

Ученые пришли к выводу, что к паразиту Toxoplasma gondii, вызывающему токсоплазмоз, нужно относиться более серьезно, чем сейчас. Этот паразит передается людям через кошачьи экскременты, а также загрязненную пищу и воду. Он может вызывать всевозможные проблемы со здоровьем, включая слепоту, и даже может незаметно изменять поведение человека. Ученые призывают Всемирную организацию здравоохранения официально признать токсоплазмоз забытой тропической болезнью. Это облегчит изучение паразита и поможет усилить профилактические меры и разработать новые методы лечения. Исследование опубликовано в журнале PLOS Neglected Tropical Diseases, пишет Gizmodo.

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Toxoplasma gondii — это одноклеточный простейший паразит, который вызывает у людей болезнь токсоплазмоз. После заражения человека паразит остается в организме на всю жизнь и может вызвать серьезные проблемы.

Например, заражение во время беременности может привести к ому, что паразит попадает в плод. Это может привести к выкидышу, неврологическим повреждениям плода и пожизненной потере зрения у будущего ребенка.

Этот паразит часто мигрирует в заднюю часть глаза человека и вызывает воспаление сетчатки – глазной токсоплазмоз. Это одна из самых опасных болезней глаз. Если не начать лечение достаточно рано, заражение может привести к потере зрения.

Основным переносчиком паразита Toxoplasma gondii являются кошки. Но в их организм паразит попадает через грызунов, которых те едят. Обычно люди заражаются Toxoplasma gondii, когда прикасаются к кошачьим экскрементам, а также при употреблении в пищу загрязненных продуктов и воды или съедая недостаточно хорошо приготовленное мясо.

Известно, что Toxoplasma gondii манипулирует поведением зараженных грызунов, делая их более смелыми, а потому они становятся легкой добычей для кошек. Некоторые исследования предполагают, что этот паразит может незаметно влиять на поведение крупных животных, а также людей. Он может даже повышать риск развития шизофрении или рака мозга.

Ученые призывают Всемирную организацию здравоохранения официально признать токсоплазмоз забытой тропической болезнью, ведь он соответствует всем критериям. Присвоение токсоплазмозу этого статуса поможет мобилизовать ресурсы для лучшего изучения паразита и поможет усилить профилактические меры и разработать новые методы лечения, считают авторы исследования.

Несмотря на то, что это топическая болезнь, токсоплазмоз встречается практически во всем мире. По оценкам, около трети населения планеты заражено Toxoplasma gondii, но зачастую токсоплазмоз протекает бессимптомно и у многих людей не вызывает серьезных проблем.

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